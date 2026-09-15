V minerálce z Česka je zřejmě žíravina, hlásí Slováci. „Tady se nevyskytuje," tvrdí tuzemská hygiena

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Podle české hygienické služby se údajně problémová šarže uvedené minerální vody v Česku nevyskytuje.
ÚVZ později napsal, že identifikován byl jeden problémový vzorek a že hygieniky na případ upozornila policie. Podle televize Joj minerální vodu zřejmě vypila mladistvá osoba, která následně měla zdravotní potíže.
Policie televizi potvrdila, že vyšetřovatel v případu zahájil stíhání pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty.
„Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ uvedli v prohlášení hygienici. Konzumace takové vody může podle nich způsobit poleptání ústní dutiny a trávícího traktu a v závažných případech také krvácení, poškození trávícího traktu a další komplikace ohrožující život.
Za nebezpečný výrobek ÚVZ označili balení šarže L61481/00:20, které bylo plněno z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují. Hygienici ho zjistili při kontrole hostince ve vesnici Kráľová pri Senci, jež leží asi 30 kilometrů od Bratislavy. Provozovatel hostince minerální vodu zakoupil v jednom z velkoobchodů nedaleko slovenské metropole.
Slovenští hygienici postoupili svá zjištění veterinární správě. Ta na Slovensku provozuje systém rychlého varování (RASFF), kterým se členské státy EU informují o přítomnosti problematických potravin na trhu.
„Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba situaci nadále aktivně monitorují a řeší ji ve spolupráci s příslušnými dozorovými orgány. O případných dalších zjištěních a přijatých opatřeních budeme veřejnost průběžně informovat,“ uvedl zástupce hlavní hygienika Matyáš Fošum.
Policie na síti X napsala, že jakoukoliv oficiální informaci ze Slovenska zatím neobdržela.
Případem se zabývá u výrobce i distributora také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která se v úterý o závadné šarži balené vody Natura dozvěděla nejprve neoficiálně a kolem 15:00 pomocí systému rychlého varování RASFF, kam informaci vložili kolegové ze Slovenska.
„Případem se nyní intenzivně zabýváme jak u výrobce, tak u distributora,“ řekl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Firma Coca-cola, která je distributorem vody, se zatím nevyjádřila.
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