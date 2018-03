AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Slováci po týdnu opět vyšli do ulic, kde tentokrát demonstrovali za vypsání předčasných voleb jako řešení politické krize v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. V centru Bratislavy se protestu zúčastnilo podle jeho organizátorů na 65 000 lidí. To by znamenalo vyšší účast než minulý pátek na protestu proti vládě premiéra Roberta Fica, který byl největší demonstrací od takzvané sametové revoluce v roce 1989. Podívejte se, jak demonstraci zachytil náš fotoreportér Matej Slávik.

autor: Matej Slávik | před 53 minutami