Slovenského pilota odsoudili v Kanadě za to, že chtěl na Silvestra letět s pasažéry opilý

před 31 minutami

Kanadský soud dnes poslal na osm měsíců do vězení slovenského pilota místních nízkonákladových aerolinek Miroslava Gronycha, který chtěl na Silvestra letět se stovkou pasažérů do Mexika opilý. Podle obžaloby nemohl odletět proto, že pod vlivem alkoholu v kabině stroje usnul s obličejem přitisknutým k oknu. Gronych do kokpitu nastoupil ráno těsně před odletem a zaměstnanci letiště si všimli, že se chová podivně. Poté ho kolegové objevili, jak bezvládně leží v pilotním křesle a nereaguje na oslovení. Když mu policisté udělali krevní zkoušku, zjistili, že má trojnásobek povolené hladiny alkoholu. V jeho hotelovém pokoji se poté našla prázdná láhev vodky.

autor: ČTK

