Slovenská televize nadržovala straně, která se nedostala do parlamentu. Teď tápe

Volba tří členů Rady České televize vyvolala v květnu velkou diskusi o budoucnosti veřejnoprávních médií. Server Aktuálně.cz proto připravil minisérii o tom, v jaké situaci se nacházejí tato média v našem regionu. Druhý díl se věnuje slovenské RTVS.

O Jaroslavu Rezníkovi lze hovořit jako o zkušeném matadorovi, co se týká koučování veřejnoprávních médií na Slovensku. Už v roce 1997 se stal v pouhých jednatřiceti letech ředitelem tehdejšího Slovenského rozhlasu, který ještě existoval odděleně od Slovenské televize.

Byl kandidátem vládnoucího hnutí HZDS premiéra Vladimíra Mečiara, ale ve funkci ředitele zůstal celkem osm let, i za vlády pravicové koalice premiéra Mikuláše Dzurindy.

V roce 2007, už za vlády Směru-SD, nastoupil jako ředitel do tiskové agentury TASR. Zde vyvolal rozruch podpisem smlouvy o spolupráci s ruským serverem Sputnik, který svým obsahem hájí názory a kroky Kremlu.

A do třetice: v červnu 2017 zvolil slovenský parlament Jaroslava Rezníka generálním ředitelem Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Zvolila ho jasná většina, hlavně poslanci Směru a Slovenské národní strany. Rok poté ale vypukla v televizi vzpoura. Několik redaktorů Rezníka a jeho nejbližší spolupracovníky kritizovalo z politického ovlivňování zpravodajství ve prospěch vládních stran.

Od Danka k bezradnosti

Bývalý šéfeditor RTVS Jozef Matej řekl Aktuálně.cz, že Rezník měl tendenci prosazovat do vysílání pozitivní zprávy o Slovenské národní straně a jejím šéfovi, tehdejším předsedovi parlamentu Andreji Dankovi.

"Když jsem odcházel, byla tam tendence takového jemného protlačování Slovenské národní strany do zpravodajství. A snaha pozitivně informovat o Dankovi. I když Danko chodil na akce, které neměly žádný význam, vedení televize chtělo, abychom o tom natáčeli reportáže. Nebyl to vysloveně nátlak, ale nenápadné přesvědčování, abychom to dělali," říká Matej, který patřil mezi "rebely" a následně odešel pracovat do deníku Sme.

Letos v lednu ale volby zásadně změnily politickou situaci na Slovensku. Směr Roberta Fica se ocitl v opozici a Slovenská národní strana Andreje Danka se do parlamentu ani nedostala. Moc převzala nová vláda, v jejím čele stojí lídr hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

Novinář Investigativního centra Jána Kuciaka Arpád Soltész míní, že slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas působí za nových poměrů poněkud bezradně.

"Od poslední výměny vedení, kde si svůj vliv v RTVS dost nevybíravými metodami prosadila Slovenská národní strana, opustili televizi a rozhlas mnozí zkušení novináři, což se projevilo na kvalitě zpravodajství. Vedoucí pracovníci jsou nekompetentní, jde o bývalé zaměstnance PR agentur," uvedl pro Aktuálně.cz Soltész.

"Šéf zpravodajství věří v konspirační teorie a generální ředitel v minulosti jako šéf veřejnoprávní tiskové agentury nechal TASR podepsat smlouvu o spolupráci s ruskou zpravodajskou agenturou Sputnik. To je dost na to, aby tato televize nemohla být považována za relevantního mediálního hráče," dodává.

Ubohá práce

Sám Rezník odmítá, že by dříve nebo nyní někomu politicky sloužil. Parlamentní výbor pro kulturu a média však například konstatoval, že nejčastěji zvaným politickým hostem do diskusního pořadu Za 5 minut 12 byl skutečně Andrej Danko.

"Současný problém RTVS vidím spíš v nekompetentnosti než v servilitě. Slovenská národní strana se po posledních volbách i přes vliv, který ve veřejnoprávní televizi měla, nedokázala dostat do parlamentu. Takže ti, kteří měli sloužit jejím zájmům, odvedli ubohou práci. Teď už ani nemají komu sloužit," míní Soltész.

Podle Mateje se veřejnoprávní televizi nepodařilo ani zpravodajské pokrytí pandemie koronaviru. "Zpravodajství Slovenské televize je nyní takové, že se snaží nikoho neurazit, nikoho se nedotknout. Televize zareagovala příliš pozdě a málo na koronavirus, dá se říci, že zaspala. Rychlejší a lepší zpravodajství o pandemii měla soukromá televize Markíza," říká Matej.

Netroufá si ale odhadovat, zda současná vládní koalice bude chtít prosadit Rezníkovo odvolání. "Šéfem parlamentního výboru pro kulturu a média, který má veřejnoprávní televizi a rozhlas na starosti, je poslanec z vládní strany Obyčejní lidé. A to je bývalý reportér Slovenské televize Kristián Čekovský, kterého Rezník vyhodil. Bere to teď velmi osobně, chce audit hospodaření televize a je to hodně vyhrocený osobní spor," sdělil novinář Aktuálně.cz.

Kritika se na Rezníka a vedení RTVS snesla loni také kvůli anketě Největší Slovák. Televize do ní vedle politiků Milana Rastislava Štefánika, Alexandra Dubčeka nebo Andreje Babiše zařadila i prezidenta Slovenského státu Jozefa Tisa. A Andreje Danka.

