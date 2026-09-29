Slovenská škola, kde vraždil žák, už řešila problémy v pátek, přijeli psychologové

Na základní škole poblíž Čadce na severním Slovensku, kde v úterý žák osmé třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, bylo už minulý týden podle ministra školství Tomáše Druckera potřeba řešit blíže neurčenou událost. Ve škole v obci Staškov v pondělí byli psychologové z poradenského centra a škola a jednotlivé složky podle ministra postupovaly příkladně. Jedna z učitelek po útoku zemřela.
Ministr školství Drucker ve slovenských médiích řekl, že v pondělí byli ve škole odborníci, kteří se s třídou snažili zpracovat problémy nahlášené v pátek. Vedení školy podle něho jednalo naprosto promptně. Další sezení bylo naplánováno na středu.
Server pravda.sk informoval, že chlapci, který zaútočil, podle dětí ze školy hrozila trojka z chování. Škola chtěla žáka takto potrestat za to, že vytvořil fotografii s koncentračním táborem, na které figurovaly učitelky. Údajně na to upozornila dívka, kterou v úterý žák napadl.
Andrej Veľas z Fakulty bezpečnostního managementu Žilinské univerzity upozornil, že z hlediska bezpečnosti škol je důležité, že hrozba nemusí přijít jen zvenčí. „Útočníkem může být i osoba, která má do školy běžný přístup,“ připomněl odborník.
Serveru aktuality.sk sdělil, že se nestačí zabývat jen vstupy do školy nebo dalším technickým zabezpečením. Zaměstnanci školy musí také vědět, jak vyhodnocovat varovné signály, a rozhodnout o dalším postupu.
Také Asociace kritické infrastruktury Slovenské republiky, která spojuje aktéry v oblasti kritické infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a obranného průmyslu, uvedla, že školy, univerzity, nemocnice či úřady jsou místy, kde nelze bezpečnost vystavět na stejných principech jako u objektů s vysokou úrovní fyzické ochrany.
„O to větší význam má prevence, identifikace rizik a připravenost a schopnost personálu reagovat na vzniklou situaci,“ poznamenala asociace.
Policie 13letého chlapce stíhá za obzvláště závažný zločin vraždy. Hoch však není trestně odpovědný.
Podle serveru aktuality.sk policejní inspekce prověřuje, zda v případě útoku ve Staškově policisté nějak nepochybili. V souvislosti s útokem na škole ve Spišské Staré Vsi z loňského ledna jeden policista čelí obvinění kvůli tomu, že podcenil závažné informace o chování studenta předtím, než tento mladík zavraždil zástupkyni ředitele a spolužačku.
Připomeňte si: Násilné protiimigrační protesty v Belfastu pokračují už druhým dnem. Odstartoval je útok nožem
„Někdo to musí Rusku říct.“ Stubb chce změnu světového řádu, varoval před AI
Finský prezident Alexander Stubb patří k nejviditelnějším evropským lídrům: mluví se o něm jako o člověku, který má recept na Donalda Trumpa a který se dřív přátelil se Sergejem Lavrovem. Výrazný byl také během letošního Valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svých vystoupeních opakovaně zdůrazňoval podporu Ukrajině, nutnost posilování evropské obrany či proměnu mezinárodního uspořádání.
„Nejvýznamnější událost v historii Premier League.“ Manchesteru hrozí i vyloučení
Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Premier League to uvedla v prohlášení na oficiálním webu.
Pecka pro českou reprezentaci. K týmu se připojil německý rodák z Rangers
K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Naderi z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink, do večerního utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii ještě nezasáhne. Národní tým o tom informoval na webu.
ŽIVĚ Česko - Anglie. Změna v bráně, Češi jdou proti bronzovému týmu z MS i s hráčem Teplic
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií.