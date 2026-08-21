Slovenská siamská dvojčata narozená v červnu oddělí lékaři v Saudské Arábii

Siamská dvojčata, která se na Slovensku narodila letos v červnu, oddělí lékaři v Saudské Arábii. Televizi Markíza to řekla matka obou dívek, jež jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v Rijádu už podle televize oddělila 70 siamských dvojčat a tento program financuje Saudská Arábie.
Slovenská siamská dvojčata jsou nadále v péčio lékařů ve specializované bratislavské dětské nemocnici NÚDCH. Už dva dny po narození tam podstoupila první operaci, jejímž cílem bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody. Dívky se narodily předčasně, každá z nich má podle dřívějšího vyjádření lékařů své srdce, plíce i ledviny, ale ani jedna neměla vyvinutý konečník.
Jiná siamská dvojčata, která byla spojena rovněž pánvemi, se na Slovensku narodila v roce 2000. Tato děvčátka byla v zemi později úspěšně oddělena. Oddělení nakonec naopak nepřežila dvojčata, která se na Slovensku narodila v roce 2007. Zemřela rovněž jiná siamská dvojčata, jež se lékaři v Bratislavě pokusili oddělit v roce 2009.
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