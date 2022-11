Slovenská prokuratura zrušila stíhání expremiéra Fica i exministra vnitra

Odvolací soud v úterý pravomocně zprostil pražskou státní zástupkyni Sylvu Krützner viny z úmyslného neodvedení daně při prodeji bytu. Uvěřil obhajobě, podle níž byla žena přesvědčena o tom, že je od daňové povinnosti osvobozena. Krützner už danou částku - 346 tisíc korun - finančnímu úřadu doplatila. Obvodní soud ji původně uznal vinnou, a pokud by odvolací senát tento verdikt potvrdil, nemohla by nadále pracovat jako státní zástupkyně.

To, že Krützner od daně osvobozena nebyla, a jejím neodvedením tedy naplnila takzvanou objektivní stránku trestného činu krácení daně, konstatoval už dříve Nejvyšší soud. Pražský městský soud nyní zkoumal ještě to, zda Krützner naplnila i subjektivní stránku, a to se podle něj neprokázalo. "Nemůžeme dojít k jednoznačnému závěru o vině," konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec. "Není úplně férové argumentovat tím, že jako právnička a státní zástupkyně má mít paní obžalovaná větší povědomí o tom, jak platit daň," podotkl.

Krützner působí jako náměstkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Kariéru začínala jako čekatelka v Praze 10, kde si úspěšně zažádala o přidělení služebního bytu. Nastěhovala se do něj v roce 2008, o čtyři roky později jej od městské části odkoupila zhruba za 900 tisíc korun. Po dalších dvou letech jej prodala dalšímu majiteli za 3,4 milionu korun. Právě tento příjem nepřiznala úřadům.