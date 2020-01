Slovenský ministr oznámil demisi. Zatkla ho policie kvůli výtržnosti v restauraci

Slovenský ministr životního prostředí László Sólymos ve čtvrtek oznámil demisi. Učinil tak po incidentu, kdy ve středu v opilosti napadl spolu se svým bratrem personál čínské restaurace v centru Bratislavy. Policie, která sourozence zadržela a později propustila, zahájila v případu trestní stíhání.

"Selhal jsem. Všechny škody, které jsem způsobil, samozřejmě uhradím. Majitelům restaurace se omlouvám. Omlouvám se každému, koho se mé chování právem dotklo," řekl Sólymos před novináři.

Ministr za malou koaliční stranu Most-Híd uvedl, že se zachoval špatně v době, kdy prožívá těžké období ve svém rodinném životě. Podle médií při potyčce vykřikoval, že mu umírá matka.

Premiér Peter Pellegrini Sólymosovo rozhodnutí odstoupit z funkce ministra označil za gesto politické kultury.

Portál týdeníku Plus 7 dní s odvoláním na svědkyni incidentu napsal, že dvojice po obsluze restaurace házela peníze, ministrův společník jednoho z Asijců napadl a Sólymos mu pak dal facku. Podle listu Sme se ministr a jeho bratr pohádali s personálem restaurace a poté, co z ní byli vykázáni, ministrův bratr kopl do prosklených dveří a rozbil je.

Podle serveru Pluska.sk, který upozornil na incident jako první, byl Sólymos opilý a vykřikoval: "Jsem ministr životního prostředí."

Když na místo dorazila policie, Sólymos se jí údajně vzpíral.

Podle policie jeden ze zaměstnanců restaurace byl po incidentu převezen k ošetření do nemocnice. Způsobenou škodu na poničených dveřích policie vyčíslila na asi 1000 eur (zhruba 25 tisíc korun). Případ vyšetřuje pro podezření z výtržnictví a z poškozování cizí věci.

Demisi ohlásil Sólymos v probíhající kampani před únorovými parlamentními volbami. Odstupující ministr je trojkou na volební kandidátní listině své mateřské strany Most-Híd, která by se podle průzkumů veřejného mínění do parlamentu již nedostala.

Sólymos z pozice ministra životního prostředí prosadil například připravované zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji či zdražení skladovného s cílem podpořit třídění odpadu.