Slovenská policie údajně zadržela matku chlapce, který útočil ve škole

Slovenská policie zadržela matku 13letého chlapce, který tento týden na základní škole na severu Slovenska zabil dva lidi. Matka podle slovenských médií krátce po této tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a nyní se nachází ve vazbě.
Mluvčí žilinské policie Daniela Kocková uvedla, že třicetiletá žena čelí obvinění z přečinu násilí proti skupině obyvatel a přečinu výtržnictví. Odmítla však poskytnout další podrobnosti.
Časopis Plus 7 Dní uvedl, že žena byla v minulosti jako uživatelka omamných látek stíhána pro drogovou trestnou činnost. Problémy se zákonem měl podle listu také chlapcův otec, kterého zhruba před rokem propustili z vězení, kam se dostal kvůli majetkové a drogové trestné činnosti.
Kvůli problémovým rodičům se chlapec dostal do péče prarodičů, píše časopis.
V důsledku útoku, který se odehrál v úterý, zemřela jedna z učitelek školy a útočníkova spolužačka. Útočník byl zadržen policií a podle médií byl umístěn na psychiatrické oddělení. Kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
Do Ruska se vrátila hrozivá nemoc. Sibiř zachvátila morová panika
Po smrti mladé pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti zavedly úřady mimořádná opatření. Několik nemocnic vyhlásilo karanténu a téměř dvě stovky lidí skončily pod lékařským dohledem. Ruské úřady trvají na tom, že situace je pod kontrolou a že zemřelá žena mor neměla. Situaci mezitím komentuje i Bílý dům.
ŽIVĚ USA chtějí s Ukrajinou a Ruskem jednat o ukončení války, tvrdí Zelenskyj. Řekl termín
Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. V neděli to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už na konci září informoval, že USA jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.