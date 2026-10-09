Slovenská policie po útocích posiluje dohled u škol

Slovenská policie v reakci na nedávné tragické útoky ve škole na severu Slovenska a také v polských školách ohlásila na pátek posílení dohledu u školských zařízení. Opatřením chce podle policejního prezidia kromě jiného prověřit svou připravenost na zvládnutí podobných incidentů.
Útok nožem na základní škole ve slovenském Staškově z minulého týdne, ze kterého policie podezírá 13letého žáka, nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla žákyně. Další učitelka byla zraněna těžce. Polsko tento týden zaznamenalo dva útoky na školách.
"Zvýšená přítomnost policistů v okolí škol má zároveň preventivní charakter, záměrem je přispět k posílení pocitu bezpečí žáků, pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, rodičů a dalších osob pohybujících se v okolí školských zařízení," uvedla slovenská policie.
Policejní inspekce na Slovensku v souvislosti s tragickým útokem ve Staškově prověřuje postup policistů. Policie ještě před útokem obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce.
Podle médií v souvislosti s podobným tragickým incidentem na gymnáziu na východním Slovensku z loňského ledna jeden policista čelí obvinění kvůli tomu, že podcenil závažné informace o chování studenta předtím, než tento mladík zavraždil zástupkyni ředitele a spolužačku.
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