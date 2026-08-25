Na Slovensku chystali útok na továrnu na drony. Policie zadržela tři cizince

Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v úterní tiskové zprávě neuvedlo.
Podle listu Denník N se terčem útoku měl stát závod společnosti Skyeton, kterou založil ukrajinský podnikatel Oleksandr Stepura.
Policisté při zásahu zajistili kromě jiného větší množství zápalné směsi, takzvaný napalm, dále nářadí a mobilní telefony. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců.
Policejní prezidium uvedlo, že kriminalisté v případu využili informace od slovenské civilní tajné služby (SIS) a od vojenského zpravodajství.
Podle Denníku N Skyeton vyrábí u východoslovenského Prešova pokročilé typy monitorovacích dronů. Firma plánovaný útok nekomentovala. List napsal, že Stepura investoval na Slovensku kvůli tomu, aby ochránil výrobu před ruskými útoky. Ukrajina se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska.
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