Tajné schůzky na chatě. Fico a spol. se na videu domlouvají, jak ovlivnit vyšetřování

Jakub Filo, Peter Kováč / SME.sk

Šéf slovenské strany Směr a bývalý premiér Robert Fico už měsíce na tiskovkách opakuje, že korupční skandály týkající se jeho nominandů jsou vymyšlené. Jak ale ukazují policejní nahrávky, navštěvuje podezřelé schůzky s lidmi okolo těchto kauz. Na tajných jednáních podle prokuratury dochází ke snaze manipulovat vyšetřování a různá trestní řízení.

Schůzek se podle Denníku N zúčastnili kromě Fica a někdejšího místopředsedy Směru Kaliňáka i známý advokát Marek Para, dále právník a syn stíhaného policejního exprezidenta Tibora Gašpara a otec dalšího stíhaného podnikatele Norberta Bödöra.

Jejich rozhovory údajně nebyly jenom neformálními diskusemi, ale týkaly se i aktuálních kauz, příprav tiskových konferencí a trestních řízení, ve kterých je stíhaný Gašpar, Bödör či bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčik a další.

Z tajnej schôdzky s Bödörom: Ako Kaliňáka školili na výsluch https://t.co/apXQpCfs8x pic.twitter.com/4l0YQMzw8X — Aktuality (@Aktualitysk) October 25, 2021

Samotný Bödör a další někdejší vysoce postavení policejní funkcionáři včetně Gašpara jsou obvinění z toho, že vytvořili organizovanou skupinu, která manipulovala vyšetřování různých případů a sbírala kompromitující materiály na politické soupeře strany Směr.

Obrazovo-zvukové záznamy se speciální prokuratura snaží vůbec poprvé využít až v těchto dnech. Dozorový prokurátor je přidal ke svému návrhu na prodloužení vazby obviněných v kauze Očistec. Exšéf policie Tibor Gašpar, který odstoupil po vraždě Jána Kuciaka, a skupinka kolem něj mají totiž schválené vazební stíhání zatím jen do 5. listopadu. Kauzu popisuje slovenský deník SME.

Záběry z chaty

Exkluzivní záběry ze sporné schůzky na chatě získal portál Aktuality.sk. Policie budovu monitorovala několik dní a podle serveru má hodinové obrazové a zvukové materiály a stovky přepisů rozhovorů.

Aktuality.sk zveřejnily i dvě videa, ze kterých je zřejmé, že vznikla v různých dnech. Na prvním jsou Fico, Bödör a Gašpar mladší. Na druhém Kaliňák popisuje, že policie zatím zachytila jen spodní úroveň organizované skupiny.

"Nyní se snaží zjistit, jak se ty peníze dostaly k nám. To si nedokážu dobře představit. Ale když vidím, co má Noro Bödör v Dobytkářovi (kauza, kde byl Bödör obviněný z praní špinavých peněz, pozn. red.), tak se bojím, že to možné je," říká na záběrech Kaliňák. Dodává však, že takový typ obchodních transakcí neexistuje.

Existenci obrazových a zvukových záznamů potvrdila i speciální prokuratura. Její mluvčí Jana Tökölyová uvedla, že záznamy a jejich doslovné přepisy potvrzují snahy více osob z prostředí politiky, podnikání a advokacie ovlivňovat trestní stíhání nejzávažnějších trestních kauz.

Další zveřejněná nahrávka má víc než pět minut a zachycuje, jak advokáti Para a Gašpar mladší instruují Kaliňáka, jak by měl vypovídat. Advokáti by přitom neměli instruovat svědka, aby to bylo výhodné pro jejich klienty.

Absurdní odposlouchávání, tvrdí Fico

Bývalý premiér Robert Fico se ke zveřejnění nahrávek vyjádřil v pondělí večer na sociálních sítích. "Z tohoto absurdního odposlouchávání se nikdo nedozví nic víc, než co uslyší ode mě na tiskových konferencích," uvedl v prohlášení. "V jaké důkazní krizi musí být speciální prokurátor Daniel Lipšic a jeho nohsledi na speciální prokuratuře, že dali sledovat a odposlouchávat lídra opoziční strany na setkání s obhájci lidí, které považuju za nevinné," pokračoval.

Rodina Bödörových je už dlouhé roky považovaná za blízkou Směru. Za vlády Ficovy strany se dařilo hlavně jejich rodinné soukromé bezpečnostní službě Bonul. Známé je, že Fico dokonce promluvil na večírku pro zaměstnance této firmy. Šéf Směru v minulosti dokonce připustil, že stíhaný Bödör navštívil i centrálu strany v Bratislavě.

V rámci kauzy Očistec jsou ve vazbě kromě Tibora Gašpara i exšéf Národní kriminální agentury Peter Hraško či bývalý šéf protikorupční jednotky NAKA Róbert Krajmer. V kauze padla obvinění pro zločin založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny, zneužívání pravomoci veřejného činitele a pro zločin korupce. Ve vazbě jsou proto, aby nemohli na svobodě ovlivňovat svědky a pokračovat v trestné činnosti. Gašpar je ve vazbě téměř rok - od začátku listopadu minulého roku, podnikatel Norbert Bödör ještě déle - od června minulého roku. Za mříže se původně dostal kvůli kauze Dobytkář.

Šlo o podezření z legalizace příjmu z trestné činnosti, podle prokuratury bral úplatky ze zemědělských dotací. Oligarchovi až později přibylo obvinění z toho, že spolu s Gašparem a dalšími vytvořili organizovanou skupinu, která z pozadí řídila policii.

