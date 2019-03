Slovenská policie obvinila Kočnera z nedovoleného ozbrojování

MIMORIADNA SPRÁVA: MARIAN K. A TOMÁŠ SZ. BOLI OPÄŤ OBVINENÍ Aktualizácia: komplet text a foto. Polícia obvinila Mariana K. a Tomáša Sz. z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške 1 až 5 rokov. Obaja sú vo výkone väzby za iné skutky. Marian K. si zaobstaral 60 ks nábojov (český výrobca), ktoré nelegálne zadržiaval v rodinnom dome v Bratislave, a to až do vykonania rozsiahlej policajnej akcie v októbri 2018. Tomáš Sz. prechovával doma 14 nábojov od českého, československého a maďarského výrobcu, ktoré policajti našli počas veľkej akcie v Kolárove v septembri 2018. Prvá fotka je ilustračná, ďalšie autentické