Slovensko hledá řešení vládní krize, další vývoj záleží na požadované demisi Matoviče

Nejsilnější slovenské vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) má ve stávající krizi v koalici zájem na silném kabinetu a ze spolupráce nevylučuje žádnou z dosavadních stran čtyřčlenné koalice. Vyplývá to z prohlášení ministra financí za OLaNO Eduarda Hegera, který je médii a některými politiky považován za možného nástupce nynějšího předsedy vlády Igora Matoviče.

Ve čtvrtek menší vládní strana Svoboda a solidarita (SaS) pozastavila svou účast v koalici do doby, než Matovič rezignuje. Jednání komplikují spory o působení Matoviče a šéfa SaS Richarda Sulíka v novém kabinetu.

"Před nikým jsme nezabouchli dveře. Záleží nám na tom, aby na Slovensku byla stabilní vláda," uvedl Heger před novináři. Dodal, že by byl rád, pokud by se o nadcházejícím víkendu podařilo dospět k řešení už téměř měsíc trvající vládní krize.

Ve čtvrtek, kdy SaS stáhla z vlády své zbylé ministry, OLaNO v prohlášení uvedlo, že předseda SaS Richard Sulík se rozhodl odstranit vládu a že zodpovědnost zůstává na zbylých koaličních stranách.

Heger také řekl, že by se k možnosti stát se novým premiérem postavil čelem, pokud by tato otázka byla nastolena. Úřadující ministr financí a zastupující ministr zdravotnictví Heger je i koaličními partnery označován za smířlivého politika. Naopak Matovičovi kritici vyčítají kromě jiného konfrontační způsob jednání. Podle SaS není Matovič osobnostně, komunikačně ani manažersky s to vést zemi.

Rezignace šéfa OLaNO Matoviče na funkce předsedy vlády by podle ústavy znamenala pád celého kabinetu. Matovič o uplynulém víkendu vyjádřil ochotu podat demisi, tento krok ale podmínil splněním několika požadavků, včetně personálních. Podle dostupných informací chce Matovič rezignovat až po dohodě o vytvoření nové vlády.

Například SaS už ale odmítla podmínku OLaNO, aby se v příštím kabinetu vzdala jednoho ze tří svých dosavadních ministerstev. Sulíkovi se také nezamlouvá snaha Matoviče zastávat v příští vládě pozici vicepremiéra pro boj s korupcí, která dosud nebyla vytvořena. Pro takový případ chce Sulík pokračovat jako ministr hospodářství; na tuto funkci rezignoval v souvislosti s vládní krizí. S nominací Sulíka do nové vlády zase nesouhlasí OLaNO.

Nejmenší vládní strana Za lidi se vyslovila pro pokračování dosavadní čtyřčlenné koalice, která má ve sněmovně ústavní většinu. Za konečný termín pro nalezení dohody strana označila nejpozději příští pondělí. O den později má pokračovat schůze sněmovny, která byla na týden přerušena právě kvůli vládní krizi. Čtvrtá vládní strana Jsme rodina personální požadavky na partnery v koalici podle svých představitelů nemá.

Nynější kabinet nastoupil do úřadu loni v březnu, kdy po dlouholetém vládnutí skončili v opozici sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.

