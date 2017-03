Slovenská vláda chystá zrušení Mečiarových amnestií, mohlo by to otevřít případ únosu Kováčova syna

před 27 minutami

Slovenská vládní koalice se chystá zrušit amnestie, které v v roce 1998 vydal tehdejší premiér Vladimír Mečiar. Týkají se i únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče do Rakouska v roce 1995. Z únosu byla v době vládnutí Mečiara podezřelá slovenská tajná služba SIS. To však Mečiar odmítl. Podle některých médií chtěla SIS zavlečením Kováčova syna do Rakouska zdiskreditovat tehdejšího prezidenta, který kritizoval Mečiarovu vládu. Případ se nyní bude zřejmě znovu vyšetřovat.

Bratislava - Vládní strany na Slovensku připravují návrh na zrušení kontroverzních amnestií, které brání vyšetření únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče mladšího do Rakouska v roce 1995.

Po schůzce lídrů trojice koaličních stran to v pondělí novinářům řekl premiér Robert Fico. Detaily předlohy budou podle něj známy později v tomto týdnu.

V minulosti Fico zrušení amnestií opakovaně odmítal a slovenský parlament několik návrhů na jejich anulování formou ústavního zákona odmítl.

Případ únosu exprezidentova syna, ze kterého byla v době vládnutí autoritářského premiéra Vladimíra Mečiara podezřelá slovenská tajná služba SIS, patří ke stinným stránkám novodobé historie Slovenska. Kontroverzní amnestie vydal v roce 1998 Mečiar v době, kdy Slovensko nemělo hlavu státu a kdy Mečiar vykonával některé prezidentské pravomoci.

"Došlo mezi námi k dohodě, která umožňuje současně schválit na jednání vlády jak novelizaci ústavy, tak i příslušné rozhodnutí, které povede ke zrušení Mečiarových amnestií. Nejdříve musí dostat kompetence Národní rada a Ústavní soud. Jakmile tyto kompetence dostanou, můžeme přistoupit ke zrušení amnestií," řekl Fico po jednání s předsedy zbylých dvou koaličních stran. Detaily chystaného postupu však neupřesnil.

Ke zrušení amnestií by mohlo dojít už na nejbližší schůzi sněmovny, která začne příští týden.

Fico v minulosti opakovaně označil amnestie za nemorální, ale zároveň za právně nezrušitelné. Nedávno nicméně premiér navrhl, aby stát umožnil Ústavnímu soudu zvážit, zda je možné amnestie ústavním zákonem zrušit.

Debatu o amnestiích na Slovensku nejnověji vyvolal nejen poslední opoziční návrh na jejich zrušení, ale také film Únos. Jeho autoři se inspirovali právě zavlečením exprezidentova syna do Rakouska.

Udělení amnestií minulý týden po letech obhajoval Mečiar, který je už mimo aktivní politiku. Bývalý premiér v diskusní relaci televize TA3 tvrdil, že amnestie jsou nezrušitelné.

Odmítl, že za zavlečením stála tajná služba, byť podle něj o únosu mohl někdo z SIS vědět. O tom, že za únos exprezidentova syna je zodpovědná právě tajná služba, hovořil například její bývalý pracovník.

Zavlečením Kováčova syna do Rakouska chtěla SIS podle některých informací zdiskreditovat tehdejšího prezidenta, který kritizoval Mečiarovu vládu. Na Kováče mladšího byl v té době v Německu vydán zatykač, rakouský soud ho ale německé prokuratuře nevydal a vrátil ho na Slovensko.

Zrušit Mečiarovy amnestie se již v roce 1998 pokusil tehdejší premiér a zastupující prezident Mikuláš Dzurinda. Slovenský Ústavní soud ale později rozhodl, že prezident nemá právo amnestii zpětně měnit.

autor: ČTK