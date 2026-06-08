Slovenská exprezidentka Čaputová se po šesti letech rozešla s partnerem

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman oznámili, že se po šesti letech rozešli. Párem byli oficiálně od května roku 2020. Ve společném prohlášení uvedli, že zůstávají přáteli a nestalo se mezi nimi nic špatného. Zároveň žádají veřejnost o respektování soukromí.
Informaci o rozchodu přinesl slovenský deník Plus JEDEN DEŇ v neděli večer. Dvojice mu rozchod potvrdila společným vyjádřením. Čaputová a Rizman spolu byli šest let a jejich vztah byl veřejný i díky tomu, že tvořili pár v době, kdy Čaputová zastávala funkci prezidentky, Rizman byl zpočátku jejím poradcem, poté funkci opustil.
„Ano, je to tak, i přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se, se vzájemnou úctou, rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného – nečekejte žádné skandály ani dramata,“ uvedli Čaputová a Rizman ve společném prohlášení pro deník Pluska.sk.
„Jsme nesmírně vděční za všechna společná léta, za vše, co jsme jeden druhého naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli. Naše životy zůstávají propojeny, ale odteď už ‚jen‘ jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnohé otázky, ale chtěli bychom vás upřímně poprosit o respektování našeho soukromí,“ dodali.
Ještě na začátku roku přitom nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu, před několika měsíci si dokonce pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. Podle slovenského deníku Pluska.sk, Rizman tehdy otevřeně mluvil o tom, že na pozemku by jednou mohli postavit i společný dům.
V červnu 2019 se Juraj Rizman účastnil inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové a stal se jejím poradcem pro oblast životního prostředí a občanskou společnost. Na tomto postu působil do ledna 2020, v květnu téhož roku s prezidentkou oficiálně oznámili, že tvoří pár.
Rizman po boku Čaputové zaujal roli partnera hlavy státu a na společných akcích vystupoval jako její opora. Stál při ní i během několika náročných zkoušek, především, když v roli prezidentky čelila nenávistným útokům a politickému tlaku, ale i v době nemoci její dcery či rozhodnutí nekandidovat znovu v prezidentských volbách.
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