Přeskočit na obsah
Benative
8. 6. Medard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Slovenská exprezidentka Čaputová se po šesti letech rozešla s partnerem

Anna Nix
Anna Nix
Anna Nix

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman oznámili, že se po šesti letech rozešli. Párem byli oficiálně od května roku 2020. Ve společném prohlášení uvedli, že zůstávají přáteli a nestalo se mezi nimi nic špatného. Zároveň žádají veřejnost o respektování soukromí.

Na začátku roku nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu. Jen před několika měsíci si pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. (Zuzana Čaputová a Juraj Rizman)
Na začátku roku nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu. Jen před několika měsíci si pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. (Zuzana Čaputová a Juraj Rizman)Foto: Profimedia
Reklama

Informaci o rozchodu přinesl slovenský deník Plus JEDEN DEŇ v neděli večer. Dvojice mu rozchod potvrdila společným vyjádřením. Čaputová a Rizman spolu byli šest let a jejich vztah byl veřejný i díky tomu, že tvořili pár v době, kdy Čaputová zastávala funkci prezidentky, Rizman byl zpočátku jejím poradcem, poté funkci opustil.

„Ano, je to tak, i přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se, se vzájemnou úctou, rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného – nečekejte žádné skandály ani dramata,“ uvedli Čaputová a Rizman ve společném prohlášení pro deník Pluska.sk.

Související

„Jsme nesmírně vděční za všechna společná léta, za vše, co jsme jeden druhého naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli. Naše životy zůstávají propojeny, ale odteď už ‚jen‘ jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnohé otázky, ale chtěli bychom vás upřímně poprosit o respektování našeho soukromí,“ dodali.

Ještě na začátku roku přitom nic nenasvědčovalo, že by se dvojice potýkala s problémy ve vztahu, před několika měsíci si dokonce pár pořídil společný pozemek na okraji Pezinku, který má více než 700 metrů čtverečních a jehož součástí je zahrada, vinice i orná půda. Podle slovenského deníku Pluska.sk, Rizman tehdy otevřeně mluvil o tom, že na pozemku by jednou mohli postavit i společný dům.

V červnu 2019 se Juraj Rizman účastnil inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové a stal se jejím poradcem pro oblast životního prostředí a občanskou společnost. Na tomto postu působil do ledna 2020, v květnu téhož roku s prezidentkou oficiálně oznámili, že tvoří pár.

Reklama
Reklama

Rizman po boku Čaputové zaujal roli partnera hlavy státu a na společných akcích vystupoval jako její opora. Stál při ní i během několika náročných zkoušek, především, když v roli prezidentky čelila nenávistným útokům a politickému tlaku, ale i v době nemoci její dcery či rozhodnutí nekandidovat znovu v prezidentských volbách.

Mohlo by vás také zajímat: Aktuálně.cz přibližuje chvíle, kdy prezident Petr Pavel a exprezidentka Zuzana Čaputová přebírali ocenění.

Aktuálně.cz přibližuje chvíle, kdy prezident Petr Pavel a exprezidentka Zuzana Čaputová přebírali ocenění, a přináší i rozhovory s těmi, kteří za oceněním stojí. | Video: Aktuálně.cz/Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike
Anti-U.S. and Israeli rally in Tehran after missile strike

ŽIVĚ Izrael v noci útočil na Írán, údery byly zřejmě odvetou za nedělní útoky Teheránu

Izrael oznámil v noci na pondělí údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech včetně Teheránu, píší agentury. Izraelské údery potvrdily i íránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o dalších raketách vypálených směrem na izraelské území z Íránu a Jemenu. Izraelské údery byly zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama