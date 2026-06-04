Slovák přežil již druhý útok medvěda. Střetů se šelmami přibývá

Medvěd zaútočil ve čtvrtek na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Útok se odehrál v těžko dostupném terénu v dolině u obce Liptovská Anna, odkud hasiči museli zraněného lesního dělníka přenést na nosítkách k sanitce, informovala na svém webu televize Markíza. Později dodala, že 37letý muž se zraněným ramenem byl převezen do nemocnice v Liptovském Mikuláši.
„Po útoku medvěda začal dramatický boj o čas,“ uvedl portál. Dříve upozornil, že k napadenému muži se kvůli oblačnosti nemohli dostat záchranáři s vrtulníkem.
V případě napadaného muže nejde o jeho první střet s medvědem. Podobný incident zažil už před dvěma lety. Tehdy na úzké stezce v hustém lesním porostu u obce Kvačany do muže narazil medvěd, muž spadl a utrpěl zranění hrudníku, páteře a zlomeninu žeber. Muž v sebeobraně třikrát vystřelil, aby medvěda zahnal, vylíčil deník Sme. Markíza tvrdí, že dotyčný lesní dělník se setkal se šelmou už potřetí.
Tentokráte medvěd zaútočil v ranních hodinách. Podle jednoho ze záchranářů se muž a medvěd kutáleli desítky metrů po svahu a šelma ještě pokračovala v útoku, než odešla.
„Po prvním ošetření záchranáři převezli 37letého muže s úrazem ramene do nemocnice v Liptovském Mikuláši,“ potvrdila podle stanice mluvčí operačního střediska záchranné zdravotní služby Petra Klimešová.
Jiný střet člověka se šelmou se odehrál teprve před dvěma dny. V úterý u severoslovenské obce Stráňavy napadla šestatřicetiletého muže medvědice se dvěma mláďaty. Do nemocnice přepravil zraněného vrtulník. „Pacient byl hospitalizován s četnými poraněními na různých částech těla. Je ve stabilizovaném stavu,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Žilině Zuzana Fialová.
Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. Zvířata se lidem obvykle vyhýbají, pokud je včas zpozorují. Mohou však zaútočit, když se cítí být zaskočena, nebo pokud se samice obávají o svá mláďata. V posledních letech setkání lidí s medvědy skončilo v několika případech smrtí.
Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy.
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