Slováci o stíhání Jakeše: Pozdě, ale přece. Dozorce v koncentráku taky lituje málokdo

Píše to středeční slovenský tisk v souvislosti se stíháním generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara za zneužití pravomocí.

"Při čtení zprávy, že česká policie kvůli střelbě na hranicích začala trestní stíhání vůči třem komunistickým pohlavárům, člověk cítí jisté zadostiučinění. Vzhledem k tomu, že vrcholní představitelé komunistické strany i samotní příslušníci Pohraniční stráže, kteří střežili 'železnou oponu', dosud trestu unikali, je to významný precedens," napsal list Pravda.

Podle listu se ovšem nelze zbavit dojmu, že celá záležitost trvala až příliš dlouho, což označil za smutnou vizitku fungování justice v bývalém Československu. Pravda v této souvislosti připomenula, že někdejší nejvyšší představitel Německé demokratické republiky Erich Honecker již v roce 1992 stanul před soudem kvůli smrti lidí, kteří se při útěku za Západ pokoušeli překonat přísně střeženou hranici. Projednání kauzy německý soud později zastavil kvůli Honeckerově vážné nemoci.

Podle listu Jakeše (97), Štrougala (95) a Vajnara (89) nelze litovat stejně tak, jako málokdo lituje starce - někdejší strážce v nacistických koncentračních táborech, kteří se ještě čas od času postaví před soudní tribunál. "Oni nejenom že komunistický režim drželi u moci, ale byli zodpovědní i za tato zvěrstva," napsala Pravda k odpovědnosti zmíněné trojice někdejších vysokých politiků v kauze střílení na hranicích.

"Pozdě, ale přece!" uvedl nejčtenější slovenský list Nový čas ke stíhání Jakeše, Štrougala a Vajnara. Deník také otiskl vizitky stíhaných a informace o takzvané železné oponě, tedy přísně střežené hranici v komunistickém Československu.

Deník Sme poznamenal, že trojice komunistických pohlavárů nezabránila používání ostré munice na hranicích proti lidem, kteří se snažili uprchnout z Československa.

Kdo jsou Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal a Vratislav Vajnar

Miloš Jakeš (97) - generální tajemník ÚV KSČ z let 1987 až 1989. Je jedním ze symbolů konce komunistické diktatury v někdejším Československu. Kariérní politik vystoupal po stranickém žebříčku až na pomyslný vrchol, když byl v prosinci 1987 překvapivě zvolen nástupcem normalizačního šéfa komunistů Gustáva Husáka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ. Při demonstracích po 17. listopadu 1989 pak dav často skandoval heslo "Jakeše do koše".

Lubomír Štrougal (95) - předseda federální vlády z let 1970 až 1988. Patřil ke špičkám diktatury KSČ, byl přes 30 let členem vedení vládnoucí strany a téměř po celou dobu normalizace (skoro 19 let). V pouhých 34 letech se stal členem ÚV KSČ (byl jím až do prosince 1989). Byl mimo jiné čtyři roky (1961-1965) ministrem vnitra, za jeho vedení ministerstva vnitra se údajně zlikvidovala velká část materiálů z 50. let.

Vratislav Vajnar (89) - federální ministr vnitra z let 1983 až 1988. V letech 1958 až 1972 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí. Od roku 1972 působil ve stranickém aparátu. V roce 1981 byl zvolen členem vedení strany, tedy ÚV KSČ, a v roce 1983 jmenován ministrem vnitra Štrougalovy vlády. Byl také poslancem Federálního shromáždění.