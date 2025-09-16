Zahraničí

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Lidé na Slovensku v úterý protestovali proti návrhu nového konsolidačního balíčku vlády premiéra Roberta Fica, který zatíží zejména zaměstnance a živnostníky. Demonstrace do Bratislavy, kde se podle organizátorů sešlo na 18 000 lidí, a do další více než desítky měst po celé zemi svolalo nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS).
Protest hnutí Progresívne Slovensko proti konsolidaci v Prešově 16. září 2025.
Protest hnutí Progresívne Slovensko proti konsolidaci v Prešově 16. září 2025. | Foto: Veronika Mihaliková

K akci se přidalo i několik dalších opozičních stran. Opoziční politici zmínili možnost vyhlášení generální stávky na 17. listopadu, kdy si země připomíná výročí pádu komunistického režimu v někdejším Československu v roce 1989.

Související

Proč Fico nesnáší Ukrajince? Novinář prozrazuje, kdo premiéra v Kyjevě urazil

Zelenskyj Fico Užhorod

"Slováci už toho mají plné zuby. Máme toho dost. Smějí se nám do tváře," řekl z pódia ve slovenské metropoli předseda PS Michal Šimečka. Dodal, že bratislavský protest přišel podpořit také český vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.

Člen české vlády z pódia slovenské opoziční akce nehovořil. Na demonstraci podle fotografie, kterou zveřejnil na síti X, držel transparent s nápisem "Jsme s vámi" a českou a slovenskou vlajkou.

"Musíme společně udělat všechno proto, abychom zbavili Slovensko zla, které je ztělesněno v osobě Roberta Fica," prohlásil exministr obrany a šéf neparlamentní strany Demokraté Jaroslav Naď.

Dav lidí skandoval různá hesla, jako například "Máme toho dost" "Fico do basy" či "Dost bylo Fica".

Související

Inflace na Slovensku v červenci zrychlila na nové maximum od konce roku 2023

Bratislavský hrad

Podle slovenských médií na protest do Košic, které jsou druhým největším městem v zemi, přišlo kolem 2500 lidí. V západoslovenské Trnavě demonstrovalo přibližně 3000 lidí.

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky; živnostníkům a zaměstnavatelům vláda tyto odvody zvýšila už dříve. Drobným podnikatelům stoupnou také nejnižší odvody na sociální pojištění.

Ministerstvo financí rovněž navrhlo více zdanit lidi s vyššími příjmy. Trvale nebo dočasně má být zrušeno volno v době dalších tří svátků, včetně 17. listopadu. Návrh, kterému nepředcházela odborná diskuse, kritizovala nejen opozice, ale také analytici, zaměstnavatelé a odbory.

Parlament, ve kterém má koalice těsnou většinu, se již třetím konsolidačním balíčkem Ficovy vlády začal zabývat v pátek. Součástí návrhu zatím není většina opatření na snížení výdajů státu celkově za 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun). Právě uvedené úspory, které by měly tvořit téměř polovinu hodnoty konsolidačního balíčku, slíbil ministr Ladislav Kamenický minulý týden při představení opatření na ozdravení státních financí.

Související

"Odřízněte Ukrajinu." Putin hecoval Fica před setkáním se Zelenským, pak přišel zvrat

"Přejeme si, aby válka skončila. Nikdo ale nebude jen tak sedět ve tmě a tolerovat útoky," řekl Zelenskyj po setkání s Ficem
1:44

Vládní politici zdůvodňují potřebu přijímat nepopulární opatření špatným hospodařením předchozích kabinetů. Nezávislá rozpočtová rada dříve upozornila, že dva dřívější balíčky čtvrté Ficovy vlády v celkové hodnotě 4,7 miliardy eur (114 miliard korun) výrazněji nezlepšily hospodaření státu, a to i z důvodu schválení nových výdajů.

Slovenská opozice už loni organizovala protesty proti změnám v trestním právu a proti novému zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Ani na těchto demonstracích se nepodílelo Hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče, který má dlouhodobě napjaté vztahy s některými opozičními kolegy, a to i z doby jejich dřívějšího společného vládnutí.

Letos zemi zase zasáhla vlna občanských protivládních demonstrací, kterou vyvolala loňská schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Evropští politici až na výjimky omezili kontakty s Putinem po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

 
Mohlo by vás zajímat

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump
zahraničí Aktuálně.cz Bratislava Slovensko protest Robert Fico Obsah demonstrace

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 54 minutami
Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Podívejte se na výsledky 4. kola hokejové extraligy.
před 1 hodinou
"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek byl původně za dvě vraždy odsouzen k trestu smrti. Nakonec ale dostal doživotí.
před 1 hodinou
Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

V různých podobách se k zákazu mobilu ve školách rozhodli ve Španělsku, Francii, Belgii či Dánsku.
před 1 hodinou
PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3.
před 1 hodinou
Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml po incidentu, kdy Polsko sestřelilo několik ruských dronů, spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Naskočil i Lubomír Zaorálek.
před 2 hodinami
"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky.
Další zprávy