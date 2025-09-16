"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

K akci se přidalo i několik dalších opozičních stran. Opoziční politici zmínili možnost vyhlášení generální stávky na 17. listopadu, kdy si země připomíná výročí pádu komunistického režimu v někdejším Československu v roce 1989.
"Slováci už toho mají plné zuby. Máme toho dost. Smějí se nám do tváře," řekl z pódia ve slovenské metropoli předseda PS Michal Šimečka. Dodal, že bratislavský protest přišel podpořit také český vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.
Člen české vlády z pódia slovenské opoziční akce nehovořil. Na demonstraci podle fotografie, kterou zveřejnil na síti X, držel transparent s nápisem "Jsme s vámi" a českou a slovenskou vlajkou.
"Musíme společně udělat všechno proto, abychom zbavili Slovensko zla, které je ztělesněno v osobě Roberta Fica," prohlásil exministr obrany a šéf neparlamentní strany Demokraté Jaroslav Naď.
Dav lidí skandoval různá hesla, jako například "Máme toho dost" "Fico do basy" či "Dost bylo Fica".
Podle slovenských médií na protest do Košic, které jsou druhým největším městem v zemi, přišlo kolem 2500 lidí. V západoslovenské Trnavě demonstrovalo přibližně 3000 lidí.
Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky; živnostníkům a zaměstnavatelům vláda tyto odvody zvýšila už dříve. Drobným podnikatelům stoupnou také nejnižší odvody na sociální pojištění.
Ministerstvo financí rovněž navrhlo více zdanit lidi s vyššími příjmy. Trvale nebo dočasně má být zrušeno volno v době dalších tří svátků, včetně 17. listopadu. Návrh, kterému nepředcházela odborná diskuse, kritizovala nejen opozice, ale také analytici, zaměstnavatelé a odbory.
Parlament, ve kterém má koalice těsnou většinu, se již třetím konsolidačním balíčkem Ficovy vlády začal zabývat v pátek. Součástí návrhu zatím není většina opatření na snížení výdajů státu celkově za 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun). Právě uvedené úspory, které by měly tvořit téměř polovinu hodnoty konsolidačního balíčku, slíbil ministr Ladislav Kamenický minulý týden při představení opatření na ozdravení státních financí.
Vládní politici zdůvodňují potřebu přijímat nepopulární opatření špatným hospodařením předchozích kabinetů. Nezávislá rozpočtová rada dříve upozornila, že dva dřívější balíčky čtvrté Ficovy vlády v celkové hodnotě 4,7 miliardy eur (114 miliard korun) výrazněji nezlepšily hospodaření státu, a to i z důvodu schválení nových výdajů.
Slovenská opozice už loni organizovala protesty proti změnám v trestním právu a proti novému zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Ani na těchto demonstracích se nepodílelo Hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče, který má dlouhodobě napjaté vztahy s některými opozičními kolegy, a to i z doby jejich dřívějšího společného vládnutí.
Letos zemi zase zasáhla vlna občanských protivládních demonstrací, kterou vyvolala loňská schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Evropští politici až na výjimky omezili kontakty s Putinem po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.
V Čechách všichni straší "slovenskou cestou". Já jsem dnes přijel Slováky v jejich cestě podpořit na Námestie slobody, na manifestaci za proevropské směřování Slovenska. Posílám trochu naděje z Bratislavy! ✌🏻 pic.twitter.com/oLmTH72pKx— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 16, 2025