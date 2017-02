"Slepý šajch" zemřel ve vězení. Islamistovi zodpovědnému za útok v New Yorku bylo 78 let

před 4 hodinami

V americkém vězení dnes ve věku 78 let zemřel islámský duchovní Umar Abdar Rahmán, známý jako "slepý šajch". Odsouzen byl na doživotí za bombový útok na Světové obchodní centrum (WTC) v New Yorku z roku 1993 a za spiknutí k dalším teroristickým činům, které nestihl uskutečnit. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti USA. Rahmán, který se narodil v Egyptě, podle ministerstva zemřel "z přirozených příčin" ve vězení v Severní Karolíně. I po více než 20 letech strávených ve vězení byl duchovním vůdcem radikálních muslimů. Rahmán přišel o zrak už v dětství, a to kvůli cukrovce. V 80. a 90. letech byl charismatický duchovní tváří radikálního islámu.

autor: ČTK