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Zahraničí

„Sledujeme tě, chlapáku.“ Polský jestřáb si podal Muska kvůli omezení Starlinku

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Omezení Starlinku na Ukrajině vyvolalo ostrou reakci polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. Majiteli SpaceX Elonu Muskovi vzkázal, že ho Polsko coby evropský zákazník sleduje. Varšava totiž Ukrajině předplácí provoz terminálů Starlink, za který každoročně platí přibližně 50 milionů dolarů.

Sikorski Polsko
Sikorského středeční výpad přišel krátce po nočních krocích Muskovi společnosti SpaceX, která podle ukrajinských zdrojů bez jakéhokoliv předchozího upozornění zavedla nová omezení pro vojenský balíček Starshield. Foto: Reuters
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„Hej, @elonmusk, chlapáku, zase si přes své produkty pohráváš s politikou? Jako evropští zákazníci tě sledujeme,“ uvedl Sikorski v příspěvku na síti X, ve kterém Muska označil.

Šéf polské diplomacie tím americkému miliardáři vrátil úder po sporu z března 2025. Tehdy se oba muži střetli kvůli spolehlivosti Starlinku poté, co Sikorski připomněl, že Polsko platí za provoz ukrajinských terminálů přibližně 50 milionů dolarů ročně a v případě nespolehlivosti najde jiného dodavatele. Musk mu tehdy vzkázal, aby byl zticha, a označil ho za „malého muže“.

Omezení zmařilo ukrajinské dronové operace

Sikorského středeční výpad přišel krátce po nočních krocích Muskovy společnosti SpaceX, která podle ukrajinských zdrojů bez jakéhokoliv předchozího upozornění zavedla nová omezení pro vojenský balíček Starshield pro Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi.

Podle poradce ukrajinského prezidenta pro obranné technologie Serhije „Flashe“ Beskrestnova systém začal odpojovat terminály pohybující se rychlostí nad 160 kilometrů za hodinu.

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Ukrajinský 7. sbor rychlé reakce pro agenturu Reuters potvrdil, že k výpadkům spojení na 10 až 20 sekund docházelo dokonce už při rychlostech mezi 110 a 120 kilometry za hodinu. Ačkoliv drony pokračovaly v letu, krátké ztráty signálu výrazně zhoršily jejich ovladatelnost a donutily jednotky několik rozjetých misí zcela zrušit.

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Flash dal tento krok do souvislosti se současnou politickou situací. Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. Trump ve středu prohlásil, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.

Již v září Muska vyzval finský prezident Alexander Stubb, aby povolil pokrytí Starlinku v oblastech kolem odpalovacích zařízení ruských balistických raket, čímž by Ukrajina mohla zničením hrozeb ještě před startem zachránit civilní životy.

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