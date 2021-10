Sledovali ho. Novinář odešel z vedení Fox News kvůli lžím, vzápětí musel prchat

Joe Lindsley pracoval v nejvyšších kruzích americké stanice Fox News, kam si ho vybral sám zakladatel a někdejší ředitel Roger Ailes. V roce 2011 se se svým mentorem nepohodl, z televize odešel a jeho vlastní ochranka ho začala pronásledovat. Dlouho se skrýval před světem, teď se ale chce ze svých chyb poučit a změnit novinařinu k lepšímu. Začíná s tím na překvapivém místě - ve Lvově na Ukrajině.

Od naší zvláštní zpravodajky - Odmala se chtěl stát novinářem. "Měl jsem idealistický pohled na psaní a vždycky mě to hrozně bavilo," začíná Joe Lindsley své povídání v malé kavárně v historickém centru Lvova. Už na škole začal psát o sportu, podle vlastních slov se ale chtěl věnovat něčemu důležitějšímu, a tak založil noviny.

"Velmi mě zajímala politika a měl jsem romantickou představu o konzervatismu. Byly pro mě důležité tradice. Vyrostl jsem v malém městě, kde je všechno hezké, ale není tam žádná kultura. Není to jako tady, kde mají lidé svou hudbu a historii a kulturu, která je spojuje," popisuje své zkušenosti z Ukrajiny.

Vůbec první práce, kterou po dostudování získal, byla pro týdeník Weekly Standart. V roce 2009 pak začal pracovat pro Fox News, vedl dvoje lokální noviny Putnam County Courier a Putnam County News and Recorder, které společnosti patřily. Na pozici si ho vybral sám šéf Fox News Roger Ailes. Mediální magnát stanici proměnil ve velmi konzervativní zpravodajství a udělal z ní to, čím je dnes.

"Řekli mi, ať se zabalím a přijedu. Ani minutu jsem o tom nepřemýšlel. Od toho okamžiku se všechno změnilo," vzpomíná Lindsley na své začátky. Tehdy teprve čtyřiadvacetiletý novinář se tak přestěhoval a bydlel přímo u Ailese v jeho soukromé vile, izolovaný od okolního dění. "Byli velmi paranoidní, všechno, co jsem dělal, bylo kontrolované. Neměl jsem žádnou svobodu," popisuje.

Pravdivá novinařina?

Většinu týdne se staral o lokální deníky, část času ale trávil přímo v centrále Fox News, kde se účastnil porad nejvyššího vedení. Roger Ailes si ho vybral a chtěl z něj vytvořit svého nástupce. "Viděl jsem všechno. Už se nešlo vrátit, byl jsem králem světa a všechno jsem měl na dosah ruky."

Brzy si ale Joe Linsley uvědomil, že mu život tak úplně nevyhovuje. S mírným úsměvem přiznává, že Fox News nikdy nesledoval, protože mu to přišlo jako málo intelektuální zpravodajství.

"Byl jsem novinář a jako novinář jsem chtěl říkat pravdu. Samozřejmě že jsem měl velmi konzervativní názory, ale přesto jsem nechtěl umlčovat jiné hlasy. A začali jsme se hádat, protože kolegové například nechtěli, abych vyšetřoval korupci některých republikánských politiků," vzpomíná. "Po čase jsem si uvědomil, že oni měnili víc mě, než jsem byl schopný změnit já je."

V dubnu 2011 nastal bod zlomu. Ředitel Roger Ailes po něm chtěl, aby napsal vymyšlený příběh o jednom z místních politiků, kterého šéf Fox News podporoval. Lindsley odvětil, že potřebuje den na rozmyšlenou - a úkol nakonec odmítl splnit.

"Řekl jsem mu, že se chci večer pomodlit, abych zvážil, co budu dělat se svým životem. A on odpověděl, že Bůh dnes není doma. Nechápal jsem, co říká, a on pak spustil dlouhý monolog o tom, že neexistují žádná fakta, není žádná pravda," líčí. Tím Ailes mladého novináře připravil i o zbytek iluzí. Joe Lindsley se rozhodl, že dá výpověď.

Divoká honička

Robert Ailes mu ale řekl, že odejít nesmí. "Měl jsem pocit, že proti mně sbírají informace, a tak jsem se prostě jednoho dne sebral, nasedl do auta a odjel. Oni mě sledovali, bylo to docela vypjaté," popisuje. Následovala dokonce divoká honička hudsonským údolím. "Někdo byl neustále před mým bytem, někdy tajně a někdy zcela otevřeně."

Lidé spojení s Fox News dokonce začali sledovat i jeho rodinu a přátele. "Pak si ale Roger Ailes konečně uvědomil, že pokud nepřestane, tak každý den zveřejním nějakou tajnou informaci. A tím jejich útoky skončily," tvrdí Lindsley s tím, že následně několik let žil v jakési prázdnotě a cestoval po Americe i celém světě. "Byl jsem docela paranoidní. Z prince obrovské říše, kterého neustále hlídala ochranka, jsem se najednou já stal tím, koho ta stejná ochranka hledala," říká.

Svého bývalého mentora Ailese přesto dodnes obdivuje. Podle Lindsleye si tento mediální magnát velmi rychle uvědomil, že je jednoduché vydělat peníze tak, že bude tvrdit, že jedna strana je dobrá a druhá zlá. "Roger Ailes byl neuvěřitelně zručný manipulátor. Uměl lidi přesvědčit. Dokud nepřišel Donald Trump tak v tom nebyl nikdo lepší než on," je přesvědčený.

Televizní hvězda

Roger Ailes v minulosti pracoval na kampaních řady republikánských prezidentů, radil i Donaldu Trumpovi a připravoval ho na televizní debaty.

V roce 2016 ho více než dvacet žen - hlavně z prostředí Fox News a byznysu - obvinilo ze sexuálního násilí a vydírání k sexu. Ailes o rok později ve věku 77 let zemřel, ale o celé aféře vznikl v roce 2019 seriál Nejsilnější hlas, který vysílala stanice HBO.

Právě v době, kdy seriál vyšel, žil Joe Lindsley v Gruzii. I on se v něm objevuje. "Začal jsem se na to dívat, ale přišla jedna konkrétní scéna a najednou to bylo strašně moc osobní. Něco, o čem jsem nikomu neřekl, najednou bylo v televizi, takže jsem to vypnul," přiznává s tím, že mu po odvysílání bylo psychicky velmi špatně.

Když začala pandemie koronaviru, z Gruzie později odcestoval na Ukrajinu. Novinář se ale rozhodl ve Lvově zůstat a počkat, až se situace uklidní a až lidé na seriál a na jeho roli ve Fox News zapomenou. V současnosti Lindsley pracuje v malé lvovské redakci serveru Tvoje Místo. Podle svých slov by chtěl změnit, jak média fungují, bojovat za novinářskou nezávislost a psát investigativní reportáže.

