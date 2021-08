Sledovali ho divní lidé, zastavovala u něj auta, popsal kolega oběšeného Bělorusa

Běloruského opozičního aktivistu Vitalije Šyšova našli oběšeného v úterý ráno v parku na sídlišti Čajka na západním předměstí Kyjeva. Ukrajinská policie nyní pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi. První je sebevražda, druhou zamaskovaná vražda. A na ni ukazuje i jeho blízký spolupracovník, který tělo našel spolu s policisty.

Z okruhu Šyšovových známých nikdo nevěří, že by se sám rozhodl ze světa odejít. Šestadvacetiletý Šyšov pracoval v oboru IT a založil organizaci Běloruský dům, která pomáhá běloruským uprchlíkům na Ukrajině se zajištěním legálního pobytu, zdravotním pojištěním a sháněním práce.

Je to dobrovolnická organizace, jejíž členové se věnují pomoci krajanům ve svém volném čase.

S policisty našel Šyšovovo tělo ve Svjatošinského parku jeho blízký spolupracovník Jurij Ščučko. V rozhovoru pro litevskou rozhlasovou stanici LRT uvedl, že nepochybuje o vraždě. "Myslím, že se jako vždy šel po ránu proběhnout, někdo ho napadl a oběsil, jako kdyby vykonával rozsudek smrti," řekl Ščučko.

Vitalij Šyšov podle něj několikrát mluvil o tom, že ho sledují divní lidé, zastavují v jeho blízkosti automobily a někdo ho fotografuje a natáčí. "Jednou mi řekl: Mám špatný pocit. Kdyby se něco stalo, dej pozor na Boženu," uvedl Ščučko.

Božena Želudová je Šyšovova přítelkyně, se kterou žil. Oba utekli z Běloruska loni na podzim, když běloruská KGB začala zatýkat organizátory demonstrací proti režimu autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka. Šyšov spravoval několik účtů na sociální síti Telegram, které kritizovaly běloruský režim a měly velký počet sledujících.

Varování před útoky

Šyšovův zástupce v organizaci Běloruský dům Rodion Batulin si je jistý, že jde o vraždu na objednávku samotného Lukašenka. Je podle něj možné, že si běloruská KGB najala na vraždu někoho z občanů Ukrajiny.

"Lidé z SBU (ukrajinská kontrarozvědka - pozn. red.) nás varovali, že se proti nám chystají provokace a možná útoky. S Vitalijem jsme o tom mluvili a prosil jsem ho, aby se snažil nepohybovat se v místech, která mohou být nebezpečná," řekl Batulin pro novináře ruskojazyčné mediální skupiny BMCH.

Když se Šyšov 3. srpna dlouho nevracel, skupina jeho kolegů se vydala ještě večer hledat, ale neuspěla. V této skupině byl i bratr Nikity Kryvcova. Kritika režimu, kterého lidé našli loni nedaleko běloruského Minsku rovněž oběšeného. Jeho bratr poté v obavách o svůj život uprchl právě do Kyjeva.

Běloruská opoziční lídryně Svjatlana Cichanouská v úterý řekla během návštěvy Londýna, že útoku může čelit jakýkoliv Lukašenkův kritik kdekoliv v zahraničí a každý, kdo Lukašenka kritizuje, je považován režimem za nepřítele.

Přísná opatření

Když Cichanouská, která proti Lukašenkovi kandidovala v prezidentských volbách, navštívila na začátku června Prahu, bezpečnostní opatření tomu odpovídala. Její vůz doprovázela policejní kolona a novináři, kteří s ní dělali v hotelu rozhovor - včetně Aktuálně.cz -, byli důsledně kontrolováni. Časové údaje týkající se příjezdu, pobytu a odjezdu političky podléhaly utajení.

Přísná bezpečnostní opatření má i návrat běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské z olympiády v Tokiu do Evropy. Po roztržce s vedením běloruské výpravy se běžkyně odmítla vrátit domů a dostala vízum do Polska. Nenastoupila ale do letadla mířícího z Tokia do Varšavy, nýbrž do Vídně, a na palubě ji doprovázeli polští diplomaté. Polské ministerstvo zahraničí zdůvodnilo změnu tím, že o plánovaném letu vědělo příliš mnoho lidí."

Video: Podle Ondřeje Soukupa chtělo vedení běloruské olympijské výpravy zabránit hněvu Lukašenka