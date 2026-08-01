Slavný horolezec Nirmal Purja zahynul pod lavinou. I s celou svou expedicí

Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. V sobotu to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Exped. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.
Firma uvedla, že může potvrdit, že třiačtyřicetiletý nepálsko-britský horolezec Purja přišel tragicky o život kvůli lavině na hoře Broad Peak. "Dostali jsme potvrzení, že bohužel nepřežili ani další členové expedice," uvedla společnost. Podle agentury Reuters v expedici byli občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.
Kvůli úmrtí Purji a dalších devíti členů výpravy dnes vyjádřil svou soustrast nepálský premiér Balendra Šáh. "Příběh jejich odvahy, odhodlání a přínosu bude vždy inspirovat," citovala premiérovo prohlášení stanice BBC.
Podle agentury AFP pákistánská policie informovala v prohlášení, že obnovila pátrací akci, kterou pozastavila v pátek kvůli špatném počasí. Není jasné, zda se podařilo nalézt těla všech členů výpravy. V pátek policie informovala o vyzvednutí pozůstatků tří horolezců.
Zpráva o Purjově smrti "zlomila srdce hodně moc horolezcům z celého světa, kteří měli nějaký vztah s tímto pozoruhodným a unikátním mužem", uvedl podle listu The Guardian britský dobrodruh a horolezec Bear Grylls.
Purja byl v horolezeckém světě velmi známý, profesionálně se mu začal věnovat po 16 let trvající službě v britské armádě, z nichž deset let strávil u zvláštních jednotek. V roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů.
Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).
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