Slavný analytik CIA: Putin raději použije jadernou zbraň, než aby přiznal porážku

Ruský prezident Vladimir Putin je zahnaný do kouta, ale nesmíří se s porážkou, předpovídá další vývoj války bývalý elitní analytik americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Robert Baer. Jeho názory mají velkou váhu: patřil mezi důstojníky CIA, kteří sbírali a vyhodnocovali informace týkající se boje s al-Káidou a islamistickými extremisty na Blízkém východě.

Baer také napsal úspěšnou knihu Nevidět zlo (See No Evil), která si získala kromě zásadních informací a analýz věhlas i tím, že z bezpečnostních důvodů byly některé pasáže začerněné. Jeho kariéra v roce 2005 inspirovala filmaře k natočení thrilleru Syriana, kde postavu Baera hrál George Clooney.

V novém rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že stále udržuje spojení se svými bývalými kontakty v ruských zpravodajských službách. A že odhad těchto lidí není příliš optimistický. "Čím více bude Rusko vojensky prohrávat, tím více poroste možnost, že Putin sáhne po taktických jaderných zbraních," řekl analytik.

Podle něj Putin neuvažuje o tom, že by se smířil s porážkou nebo by ji uznal. "Nedokážu si to představit. Pro něj je porážka nepřijatelná, protože si zakládá na tom, že je silný vůdce - na tom je postavena jeho strategie dvacet let. Nevidím ani šanci, že by teď zasedl k nějakým mírovým jednáním," uvedl Baer.

Ruský prezident minulou středu v projevu o částečné mobilizaci kromě jiného řekl: "Pokud bude ohrožena územní celistvost Ruska, použijeme k ochraně našeho lidu všechny dostupné prostředky." Tento výrok někteří diplomaté a analytici označili za hrozbu použitím taktických jaderných zbraní, protože Putin navíc obvinil Západ z "jaderného vydírání" a pohrozil adekvátní ruskou reakcí.

V úterý se ještě pregnantněji vyslovil bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. "Rusko má právo v případě nutnosti použít jaderné zbraně," řekl.

"Představte si, že ukrajinská agrese Rusko donutí proti ukrajinskému režimu nasadit tu nejhrozivější zbraň. Věřím, že NATO ani v takovém případě přímo do konfliktu nezasáhne," citovala z Medveděvova příspěvku na sociální síti Telegram ruská tisková agentura TASS.

Putinův páteční projev

Putinův výrok o ohrožení územní celistvosti se týká anexe území na východě Ukrajiny. Rusko zinscenovalo referenda o připojení Doněcké, Luhanské a částí Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny k Rusku. V pátek 30. září vystoupí Putin s projevem k oběma komorám ruského parlamentu (tedy ke Státní dumě a Radě federace), ve kterém zřejmě oficiálně oznámí připojení těchto oblastí.

Spolu s Krymem by to znamenalo ruskou anexi patnácti procent rozlohy Ukrajiny.

To znamená, že od pátku bude Kreml oficiálně považovat ukrajinské ofenzivy a ostřelování těchto oblastí za přímý útok na Rusko, respektive na územní celistvost Ruska. Což by podmínky pro nasazení taktických jaderných zbraní tak, jak o tom mluví Putin a Medveděv, splňovalo.

Taktická jaderná zbraň má menší ničivou sílu než strategická a má sloužit ke snížení velkého počtu nepřátelských vojáků na území, na kterém se nacházejí. Zatím ale nikdy nikdo v historii tuto zbraň nepoužil.

"Půlkilotunová taktická jaderná zbraň znamená ohrožení tepelnou tlakovou vlnou, řekněme, do kilometru od epicentra. Ohrožení přímou radiací, která vzniká při výbuchu, je zhruba do kilometru a půl, radioaktivní spad po použití takové zbraně by byl minimální. Jelikož se při použití taktických zbraní netvoří mnoho radioaktivního spadu, je možné se do zasažené oblasti vrátit zhruba za týden," řekla v České televizi předsedkyně Českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Hrozba mobilizace i na okupovaném území

Kyjev už ale dal najevo, že takzvanými referendy se nic nemění a cílem je nadále osvobodit všechna Ruskem okupovaná území. Na východě Ukrajiny se odehrávají tvrdé boje: Ukrajinci útočí na okupované město Lyman a Rusové ostřelují Bachmut, kontrolovaný ukrajinskou armádou.

Starosta okupovaného města Melitopol, který odmítl s Rusy spolupracovat a uprchl, informoval o zákazu odjezdu všech mužů ve věku 18 až 35 let žijících na okupovaných územích. Podle něj budou Rusové chtít bezprostředně po oznámení anexe tyto muže mobilizovat do armády a poslat na frontu proti ukrajinské armádě.

