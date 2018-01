Za záběry z lesa sebevrahů přišel trest. Se slavným videoblogerem YouTube ukončil spolupráci

před 10 hodinami

YouTube vyřadil kanál Logana Paula ze svého seznamu doporučeného videoobsahu, kde nabízí reklamu pro významné značky.

Washington - Slavný americký vloger Logan Paul přišel o prominentní spolupráci s YouTube. Firma s ním rozvázala spolupráci po jeho skandálu, který vyvolal videem z japonského lesa sebevrahů.

Teprve 22letého youtubera sleduje více než 15 milionů lidí. Mnoho z nich ale záběry na mrtvého oběšence nalezeného v lesích, které Paul zveřejnil poslední den loňského roku, pohoršily.

Pod náporem kritiky mladá hvězda internetu video stáhla a veřejně se omluvila. Tím to však neskončilo. Server YouTube odstranil její kanál ze svého programu, pomocí nějž Google generuje nejzajímavější videoobsah, ve kterém pak významné značky prodávají reklamu na své výrobky.

"Stydím se za sebe"

Tím Logan Paul může přijít o významnou část příjmů, které mu jeho videa generují. Kromě toho YouTube odstoupil od další plánované spolupráce s mladým Američanem.

"Nikdy jsem neměl to video zveřejňovat. Měl jsem odložit kameru a přestat natáčet, co jsme tam viděli," litoval vloger podle BBC. Na záběrech Paul prochází s kamarády lesem Aokigahara na úpatí hory Fudži. Místo je nechvalně proslulé jako "les sebevrahů", kde každý rok ukončí život desítky lidí. Na jednoho oběšence narazil i on a neváhal ho natočit. "Stydím se za sebe," kál se později.

Japonsko patří mezi země s nejvyšším počtem sebevražd na světě. Kolik lidí ročně v lese Aokigahara ukončí svůj život, není jasné. Čísla se nezveřejňují, aby se místo ještě více nepopularizovalo. Při vstupu do lesa stojí cedule s výzvami, aby příchozí raději vyhledali odbornou pomoc.