Slavnosti Svobody v Plzni vyvrcholily velkým vojenským konvojem. Městem projely tanky i džípy

před 14 minutami

Průvod velkého konvoje nazvaného Convoy of Liberty byl nedělním vyvrcholením plzeňských Slavností svobody. Po Klatovské třídě v Plzni se projelo více než 200 vozidel vojenské historické techniky včetně tanků a džípů. Nedělní konvoj, který tradičně patří k nejoblíbenějším částem slavností, se na program vrátil po roční pauze. Minulý rok se kvůli neshodám mezi některými kluby vojenské historie nekonal.

Plzeň - Velkým konvojem vojenské historické techniky nazvaným Convoy of Liberty vyvrcholily v neděli v Plzni Slavnosti svobody.

Více než dvoukilometrovou trasu po Klatovské třídě, kterou z obou stran hustě lemovaly davy lidí s českými a americkými vlaječkami, projelo přes 200 kusů vojenské historické techniky vyrobené v USA, Kanadě a Velké Británii do roku 1945.

Konvoj zahájily staré válečné tanky, dvakrát nad ním přeletěly i stíhačky JAS-39 Gripen české armády. Největší potlesk si vysloužili američtí a belgičtí veteráni, kteří jeli na čestných místech konvoje na džípech ozdobených vlajkami a kyticemi šeříků.

"Moc se mi to líbilo, občas jsem pořádně neviděl, protože jsem měl slzy v očích. Viděl jsem ty lidi a vzpomínky se mi vrátily. Byly to silné emoce," řekl ČTK po dojezdu konvoje čtyřiadevadesátiletý veterán Earl Ingram.

Častý host plzeňských slavností přijel do Plzně poprvé 7. května 1945. Když se setkal s místními lidmi, zrodilo se podle něj vztah na celý život. Dnes mával lidem podél cesty z Jeepu Willis z roku 1943.

"Jako každoročně byl plný dojmů, i slzička ukápla," prozradil Ingramův řidič Bohumil Cajthaml z Kříš na Plzeňsku.

"Jezdí k nám už několik let, protože u nás ve vsi za války měli tábor a asi pět dní tam pobyli," řekl.

Slavnosti, pozornost a ovace, které veteráni v Plzni každoročně zažívají, jim prý dávají sílu vracet se přes oceán i ve vysokém věku.

"Tam jsou jen obyčejní lidé, tady je to velká sláva a konečně po těch těžkých letech, kdy jsme si to nemohli připomínat, je to tak, jak to má být," dodal Cajthaml.

Návrat po roční pauze

Nedělní konvoj, který tradičně patří k nejoblíbenějším částem slavností, se na jejich program vrátil po roční pauze. Kvůli dohadům a neshodám mezi některými kluby vojenské historie se loni nekonal. Město ho nyní jako pořadatel slavností hodlá na program vrátit natrvalo.

V čele kolony projely například tanky Sherman, Jackson a Stuart, obrněné průzkumné šestikolky M8 Greyhound, vozy Dodge nebo samohybná houfnice Sexton, která se v Plzni představila vůbec poprvé.

Součástí kolony byla i auta reprezentující Československou samostatnou obrněnou brigádu, pochodovala pěší jednotka nebo skotští dudáci. Podívanou uzavřela současná americká armáda se dvěma průzkumnými vozidly Stryker.

Část konvoje přejela na náměstí. Slavnosti pokračují do pondělí kulturním programem a dobovými vojenskými kempy.