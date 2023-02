Loupež ve stínu mrakodrapů skončila zradou. Deset milionů dolarů se nikdy nenašlo

V roce 1997 se v Los Angeles odehrála loupež, jejíž rozsah policie dlouho tajila. Allen Pace a jeho tým si z pobočky společnosti Dunbar, ve které se sjížděly obrněné vozy plné hotovosti, odnesli desítky milionů dolarů. Strážcům zákona unikli, osudnou se jim stala až nenápadná páska, která držela pohromadě nakradené peníze. Deník Aktuálně.cz přináší sedmý díl seriálu Slavné loupeže.

Eugene Hill, Thomas Johnson, Terry Brown a Freddie Lynn McCrary Jr. | Foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z televizního dokumentu „Biggest Cash Heist In US History: The Dunbar Armored Robbery | The FBI Files | Real Responders“ publikovaného dne 14. 3. 2022 na webových stránkách Youtube.com / Real Responders / @RealResponders / Youtube.com

Erik Damon Boyd | Foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z televizního dokumentu „Biggest Cash Heist In US History: The Dunbar Armored Robbery | The FBI Files | Real Responders“ publikovaného dne 14. 3. 2022 na webových stránkách Youtube.com / Real Responders / @RealResponders / Youtube.com

Allen Pace | Foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z televizního dokumentu „Biggest Cash Heist In US History: The Dunbar Armored Robbery | The FBI Files | Real Responders“ publikovaného dne 14. 3. 2022 na webových stránkách Youtube.com / Real Responders / @RealResponders / Youtube.com

Nechvalně proslulé. Toto poněkud stereotypní označení sedí na málokteré americké město lépe než na Compton. Jihovýchodně od Los Angeles se krčí změť přízemních staveb, které jsou domovem asi stovky tisíc obyvatel. Na dohled mají bohaté čtvrti L.A. a shon velkoměsta. Jejich každodenní realitou v posledních desetiletích ale byla vysoká kriminalita a chudoba. A hip hop.

Právě odsud pochází jména jako Dr. Dre, Ice Cube nebo Eazy-E. Ke slavným postavám Comptonu ale patří i muž, který se místo rýmů a rytmu rozhodl zbohatnout se zbraní v ruce a lyžařskými brýlemi na očích.

Allen Pace měl v roce 1997 na první pohled spokojený život. Jako regionální bezpečnostní důstojník společnosti Dunbar nedaleko mrakodrapů v Los Angeles dohlížel na provoz obrněných vozidel, která převážela desítky milionů dolarů z bankomatů a od klientů po celém městě. Měl přístup k plánům hlavního depa, bezpečnostním kamerám a časovému rozvrhu odjezdů i příjezdů vozidel.

Velkému pokušení dlouho odolával, v hlavě se mu však rodil plán na využití těchto znalostí při vyloupení hlavního sejfu.

Do akce chtěl jít 12. září, všechno měl naplánované včetně pomoci svých kumpánů. O den dříve však Pace znenadání dostal vyhazov. Údajně kvůli neprofesionálnímu zacházení s jedním z vozů společnosti Dunbar. Sbalil si své věci, avšak během pár hodin se hodlal vrátit.

Nejdřív na skleničku, pak ukrást miliony

Na loupeži se domluvil s pěticí kamarádů z dětství, kteří si přivydělávali jako členové ochranky v Los Angeles a Las Vegas. Eugene Lamar Hill, Thomas Lee Johnson, Freddie Lynn McCrary, Terry Wayne Brown a Erik Damon Boyd toho o připravované akci moc nevěděli. Pace jim zatajil i výši lupu.

V pátek 12. září se společně vydali na party na Long Beach. Moc toho ale nevypili, večírek byl jen součástí alibi. Po pár hodinách se vytratili. Převlékli se do nenápadného černého oblečení, zakryli si obličeje a nasedli do vypůjčeného stěhovacího vozu. S sebou měli pistole, brokovnice a handsfree sady, aby spolu mohli během loupeže komunikovat.

Krátce po půlnoci dorazili na místo. V dáli viděli zářící mrakodrapy. Vstup do budovy nebyl problém - Pace sice dostal vyhazov, ale nikdo po něm nechtěl vrátit klíče od bočního vchodu pro zaměstnance.

Rychle se přesunuli dovnitř, obklíčili zaměstnance z noční směny a donutili je lehnout si obličejem k zemi. Na spoutání jim stačila lepicí páska. Pace vzal vedoucímu směny klíč od sejfu. Na zemi po pár minutách skončilo i několik pracovníků ostrahy, kteří si chodili do automatu pro noční svačinku.

Vstup do sejfu byl otázkou sekund. Pomocí velkých pákových kleští se pak Pace a jeho kumpáni dostali do klecí, ve kterých byla uschována hotovost. Převážně dvacetidolarovky určené do bankomatů. Hromadu bankovek přesunuli na kovové vozíky, se kterými dojeli na nákladovou rampu, kde stál jejich stěhovací vůz. Vyšetřovatelé později uváděli, že takřka 32 milionů dolarů, které při loupeži zmizely, muselo vůz zaplnit do výšky asi jednoho metru.

S penězi v autě nastal čas na zahlazení stop. Pace zničil všechny bezpečnostní kamery a s sebou vzal veškeré videozáznamy. Rovněž věděl, že takto hladký průběh loupeže by byl podezřelý. Jelikož dostal den předtím vyhazov, vyšetřovatelé by se mu rychle dostali na stopu. Jednomu z členů gangu proto přikázal, aby rozmlátil dveře, kterými do budovy vstoupili. Akce tak na první pohled vypadala jako klasické násilné vniknutí.

Lupiči se stěhovacím vozem vydali domů a po převlečení se vrátili zpět na party. Většina hostů už byla opilá a ani nezaregistrovali, že se Pace a jeho kamarádi na několik hodin vytratili.

Kus plastu jako důkaz

Druhý den ráno bylo místo činu obehnáno policejními páskami. Vyšetřování dostali na starost speciální agent FBI John McEachern a detektiv losangeleské policie John Licata. "Hned první den jsme oba věděli, že tomu přijdeme na kloub. Ani jeden z nás to neřekl, ale prostě jsme to tušili," vzpomínal o pár let později McEachern.

Vyšetřovatelé znali desítky podobných loupeží už z minulosti, do médií proto pouštěli jen velmi omezené množství informací. Tvrdili například, že pachatelé si odnesli pouhý milion dolarů, aby se z loupeže nestala celonárodní senzace. Pace byl od počátku jedním z podezřelých. Detektivové se na něj zaměřili a trpělivě čekali, zda nezačne lup utrácet.

Důkazů přímo na místě činu mnoho nenašli. Když se však Licata prodíral davem policistů a forenzních expertů, všiml si v temném koutu nákladové haly malého předmětu jantarové barvy. "Tohle vypadá jako kus plastu ze zadních světel auta," pomyslel si. Plast navíc nepasoval k žádnému stroji z vozového parku společnosti Dunbar.

Díky němu se vyšetřovatelům podařilo vypátrat stěhovací vůz, který Pace a jeho kolegové při lupu použili. Zaměstnanec půjčovny dokonce identifikoval Hilla a ve výpovědi uvedl, že si vůz den před loupeží půjčil a den po ní ho zase vrátil.

Přímé důkazy však státe chyběly. Lupiči se drželi stranou pozornosti. Vyhýbali se velkým útratám a chytře investovali. Skrze prostředníky nakoupili nejméně deset nemovitostí ve veřejných dražbách. Některé později pronajímali, do jiných se nastěhovali příbuzní. Několik stovek tisíc dolarů Pace prosázel.

Dva miliony dolarů vyprala dvojice rádoby obchodníků, oba s trvalým bydlištěm v Las Vegas. Založili společnost Rain Forest a většinu peněz investovali do údajně revoluční technologie na spalování odpadu, při kterém nevznikají takřka žádné emise. Sami sobě si pak vyúčtovali honorář sto tisíc dolarů.

Ani dva roky po loupeži policisté nikoho nezadrželi. Pace a jeho tým ale nakonec doplatili na nepozornost: Hill jednomu ze svých realitních makléřů zaplatil vysokou částku v hotovosti. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby peníze nedržela pohromadě originální páska společnosti Dunbar. Makléř peníze přijal a obratem zalarmoval policii. Hillovi uškodilo i to, že při následném zatčení měl podobný balíček peněz u sebe v kapse.

Když udávat, tak ve velkém

V předešlých dílech seriálu Slavné loupeže se opakovaně projevovala určitá lupičská čest, kdy se strůjci zločinu mezi sebou neudávali. Hill však všechny své kolegy bez skrupulí napráskal.

Pace se během soudu hájil sám. Tvrdil, že se zločinem nemá nic společného a ostatní členové gangu na něj vše hodili jen proto, že jednomu z nich spal s manželkou. Soud ale na divoké teorie neslyšel. Pace vyfasoval 24 let vězení, Boyd 17 let. Hill a všichni ostatní vyvázli s tresty v rozmezí osmi až deseti let.

Vyšetřovatelé v průběhu let vystopovali pouhých pět milionů dolarů, které zloději investovali do domů, aut a drobných cenností. Velká část zřejmě protekla kasiny po celých Spojených státech. Určitý obnos peněz prý navíc lupiči spálili, protože jejich identifikační čísla byla jednoduše vystopovatelná.

Deset milionů dolarů se nikdy nenašlo. Je dost možné, že Pace a jeho kumpáni je ukryli stranou pozornosti jako pojistku, pokud by museli strávit nějaký čas ve vězení. Není ani vyloučeno, že jim s tím pomáhal někdo další.

Všichni odsouzení jsou dnes na svobodě. Pace se dokonce vyloupením sejfu společnosti Dunbar chlubí.