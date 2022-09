Slavné belgické pivo dohnala cena plynu, výrobci hrozí po sto letech zavření

Delirium Tremens je v ohrožení, posílali si tento týden mnozí Belgičané vzkaz, který je těžko srozumitelný většině cizinců. Zatímco Čech si pod označením "delirium" představí spíš poslední stádium alkoholismu, a tudíž stav, o který nestojí za to usilovat, Belgičanům na mysl nejčastěji vytane růžový slon.

A to doslova. Delirium Tremens je název populárního belgického piva s růžovým slonem ve znaku. Nad jeho výrobcem, pivovarem Huyghe, visí po více než sto letech nepřetržitého provozu hrozba, že bude muset ukončit provoz.

Důvodem jsou rychle rostoucí náklady, které odrážejí nynější energetickou krizi v Evropě. Pivovar Huyghe potřebuje několik tun oxidu uhličitého denně a jeho prodejce nyní žádá více než dvanáctinásobek oproti ceně v prvním pololetí letošního roku.

"Teď máme dost oxidu uhličitého do úterka. Co bude dál, nevíme," řekl deníku Aktuálně.cz majitel pivovaru Alain De Laet, zástupce už čtvrté generace pivovarníků v rodině, která vaří oblíbený nápoj v obci Melle u Gentu od roku 1906. Delirium Tremens patří mezi typicky silná belgická piva - má 8,5 procenta alkoholu.

Samotný prodejce oxidu uhličitého, který se používá do piva na bublinky a pak zejména na vyčištění pivních tanků, tvrdí, že se stal obětí zásahu "vyšší moci", a proto musel skokově zdražit. Firma Nippon Gases tím myslí skutečnost, že její vlastní dodavatel, nizozemská továrna na hnojiva, snížil produkci a oxidu uhličitého je obecně málo. Holanďané zase omezili provoz proto, že je po sezoně a velmi zdražila vstupní surovina - zemní plyn.

Pod tlakem jeho ceny se rozpojuje dodavatelský řetězec a v případě pivovaru Huyghe se to projevuje tak, že zatímco v červnu platil 250 eur za tunu oxidu uhličitého, teď se po něm žádá 3350 eur za tunu nedostatkového zboží. Tedy místo v přepočtu 6100 korun více než 82 tisíc.

"To je pro nás naprosto surrealistická částka. Náklady na oxid uhličitý by nám vyskákaly z několika tisíc eur na pět milionů a na to jednoduše nemáme," konstatuje Alain De Laet.

Pivovar se obrátil na soud, protože firma Nippon Gases podle De Laeta porušila dlouhodobý kontrakt. Už ve dvou instancích dal soud pivovaru za pravdu, to ale nic nemění na tom, že potřebné látky do piva je málo, a pokud je k mání, tak drahá.

Huyghe začal vyjednávat o náhradní dodávce oxidu uhličitého s výrobcem bioplynu z Antverp, věc je ale teprve na začátku. Objem výroby zatím jen protáhli v čase, aby nemuseli zastavovat spilky a propouštět. "Co bude dál, se dozvíme příští týden," říká De Laet, jehož podnik ročně pošle do světa 75 milionů lahví s růžovým slonem, a patří tak do první desítky belgických pivovarů.

De Laet zároveň upozorňuje, že obdobné problémy řeší víc pivovarů v zemi. "Bavili jsme se se čtyřmi dalšími kolegy a také mají málo oxidu uhličitého do piva," říká. "Jsme ale jenom špička ledovce, týká se to i dalšího průmyslu."

Prý mu v podobných situacích pomáhá dobrý duch firmy, na jehož začátku stál jeho otec. Právě ten přišel s názvem Delirium Tremens pro jejich pivo. "Odkazuje na jiný stav mysli způsobený požitím našeho piva, ale směrem k radosti, euforii, nikoli k poslednímu stádiu nemoci. A tak se snažíme brát i současné problémy - ne hned tragicky, ale trochu s nadhledem," dodává belgický pivovarník.