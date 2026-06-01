1. 6. Laura
Zahraničí

Slavná křižácká pevnost znovu dobyta. Pro Izrael má cenu zlata

Izraelské jednotky dobyly 900 let starý hrad Beaufort v jižním Libanonu.

Jan Bezucha
Devět století starý hrad, který postavili křižáci, znovu stojí v centru války na Blízkém východě. Izraelská armáda obsadila hrad Beaufort v jižním Libanonu, symbolické bojiště první libanonské války i strategický bod s výhledem na desítky kilometrů okolní krajiny.

Hrad Beaufort patří k nejvýznamnějším pevnostem Blízkého východu. V roce 1139 jej dobyli křižáci, kteří jej následně rozšířili a přeměnili v mohutnou pevnost. Hrad se tyčí na skalnatém hřebeni nad řekou Litani, odkud lze kontrolovat velkou část jižního Libanonu. Právě jeho poloha z něj po staletí činila cennou vojenskou kořist.

Hrad Beaufort, tyčící se nad údolím Litani, byl klíčem k ovládání okolní oblasti již od doby, kdy jej před 900 lety postavili křižáci.Foto: IDF

Nyní se stal dějištěm další kapitoly blízkovýchodního konfliktu. Izraelská armáda oznámila, že pevnost a okolní strategický hřeben obsadila během operace zaměřené proti proíránskému hnutí Hizballáh. Podle armády byly z této oblasti v minulosti podnikány útoky na izraelské území.

Dobytí Beaufortu má nejen vojenský, ale i silný symbolický význam. Izraelské jednotky hrad poprvé obsadily už v roce 1982 během první libanonské války v bojích proti Organizaci pro osvobození Palestiny. Po stažení izraelských sil z jižního Libanonu v roce 2000 však pevnost opustily.

Izraelské jednotky poprvé dobyly hrad Beaufort v jižním Libanonu v roce 1982.Foto: IDF

Premiér Benjamin Netanjahu označil současnou operaci za „rozhodující fázi“ izraelské strategie a prohlásil, že Izrael rozšiřuje kontrolu nad oblastmi, které dříve ovládal Hizballáh. Podle armády bylo cílem operace získat kontrolu nad hřebenem Beaufort a oblastí Wádí as-Salúkí a zároveň oslabit Hizballáh a jeho infrastrukturu, kterou zde podle Izraele vybudoval pod íránským vedením.

Ministr obrany Israel Katz připomněl, že nad hradem nyní znovu vlaje izraelská vlajka, stejně jako před 44 lety.Foto: IDF

Obsazení Beaufortu přichází navzdory příměří mezi Izraelem a Hizballáhem, které bylo vyhlášeno před několika týdny. Boje na hranici však pokračují a starobylá křižácká pevnost se znovu stala jedním z nejdůležitějších bodů celé fronty.

