Slavit narozeniny s kamarády? Kimův režim tvrdě ztrestal "dekadentní životní styl"

Severokorejský student se dopustil „problematického chování“, když si pozval spolužáky domů, aby s nimi oslavil své narozeniny. Co se ale může jevit jako normální věc, je v KLDR trestné. Poté, co ho někdo udal, byl potrestán nejen on, ale i jeho rodiče a učitel.
Podle Daily NK, serveru zaměřeného na dění v KLDR, mělo k ideologicky závadné oslavě narozenin dojít 13. června v severokorejské provincii Jižní Hamgjong.
Student pozval své spolužáky k sobě domů na večeři, kterou připravil. Děti spolu následně jedly, tančily a zpívaly za doprovodu hudby z reproduktoru. Naneštěstí pro školáky ale narozeninovou party někdo nahlásil a situace se následně rychle vyhrotila.
V Severní Koreji má zvyk zvát známé domů na jídlo, zpěv a tanec dlouhou tradici. Úřady však už řadu let proti podobným oslavám zasahují. Označují je za projevy „nallaripchung“ – dekadentního, lehkovážného či západně orientovaného životního stylu, který je podle režimu neslučitelný se socialismem.
Režim utužuje
„Dříve narozeninové oslavy téměř nikdo nehlásil. Dnes ale panuje atmosféra, kdy mohou být potrestáni i lidé, kteří podobné věci neohlásí, takže udání přibývá,“ uvedl zdroj serveru Daily NK.
Po nahlášení musel oslavenec absolvovat veřejnou kritiku i sebekritické shromáždění, jehož cílem bylo přimět ho k přiznání viny a veřejnému zpytování svědomí. Student byl následně 20. června během sebekritického setkání kárán spolužáky. Vyčítali mu především to, že podle školy propadl „dekadentnímu životnímu stylu“.
Tresty pro všechny
Situaci navíc zhoršilo, že se oslavy krátce zúčastnil třídní učitel, který se zastavil na jídlo, což podle zdroje vedlo k ještě tvrdší kritice. Učitele ostře pokáral ředitel školy a pedagog musí předstoupit před takzvané „pravidelné ideologické zasedání“, tedy kritické a sebekritické shromáždění, kde bude čelit dalším veřejným výtkám a postihům.
Potrestáni byli i rodiče studenta, kteří podle úřadů selhali při výchově svého dítěte. Byli předvoláni do školy i na místní správní úřad, kde následovalo další kolo „pranýřování“. Podle serveru jim úředníci vyčítali, že dítě nedokázali správně vychovat ani napravit jeho „nesprávné myšlení a chování“.
Někteří představitelé místní správy dokonce pokrytecky rodičům studenta vyčítali i to, že když už uspořádali oslavu narozenin, měli ji držet v tajnosti a zajistit, aby je nikdo neudal.
Podle zdroje podobných udání přibývá a režim veřejným zostuzováním pachatelů usiluje o to, aby ostatní od podobného chování odradil. Mnoho Severokorejců však sebekritická shromáždění vnímá spíše jako povinnou formalitu než skutečný nástroj převýchovy.
Severokorejský režim v posledních letech tažení proti takzvanému nesocialistickému chování výrazně zpřísnil. Úřady postihují nejen sledování jihokorejských filmů a seriálů nebo nošení západního oblečení, ale i soukromé oslavy či hlasitou hudbu, které režim považuje za projevy cizích, především jihokorejských a západních vlivů.
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