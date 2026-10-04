„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr

Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
Od našeho zpravodaje v Rize – Lotyšský premiér Andris Kulbergs dosáhl ve víkendových parlamentních volbách historického vítězství a s největší pravděpodobností zůstane v čele vlády. Jeho centristická Spojená kandidátka získala podle téměř kompletních výsledků 35,3 procenta hlasů a 42 ze 100 poslaneckých mandátů.
Jde o nejsilnější volební výsledek jedné strany od obnovení lotyšské nezávislosti v roce 1991.
Sedmačtyřicetiletý podnikatel a amatérský závodník v rally se premiérem stal letos v květnu po pádu předchozí vlády. Ta čelila kritice kvůli bezpečnostním problémům, kdy lotyšské úřady nedokázaly včas odhalit ukrajinské drony, které zabloudily do lotyšského vzdušného prostoru.
„Je to mimořádně dobrý výsledek. Tak vysokou podporu jsem nečekal,“ řekl Kulbergs během povolební noci svým příznivcům v Rize.
Nová tvář lotyšské politiky
Premiér zároveň slíbil pokračovat v podpoře Ukrajiny a zachovat tvrdý kurz vůči Moskvě. „Jakékoliv ekonomické vazby na Rusko nás oslabují. Mohou přinést nějaké dodatečné peníze, ale zároveň vytvářejí slabinu, kterou Rusko využije,“ prohlásil.
Jeho úspěch vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Romans Gagunovs z Rižské univerzity Stradinše. Podle něj Kulbergs představuje pro mnoho voličů novou tvář lotyšské politiky.
„Předchozí premiéři působili velmi formálně. Kulbergs naopak komunikuje neformálně, natáčí videa na sociální sítě a lidé mají pocit, že je jim blíž,“ řekl Aktuálně.cz s tím, že v lotyšské politice působí jako čerstvý vítr.
Zároveň ale upozorňuje, že po volebním triumfu se situace mění. „Doposud mohl mluvit o problémech, které zdědil po předchozí vládě. Teď však získal silný mandát a voliči budou očekávat konkrétní výsledky. Pokud nepřijdou, podpora může rychle klesnout,“ míní politolog.
Mistr špinavých operací
Staronový premiér, jehož komentátoři a média označují různými přívlastky od „populisty“ přes zmíněný „čerstvý vítr“ až po „prvního postgramotného premiéra“, to nebude mít lehké ani kvůli složité geopolitické situaci.
„Rusko je mistrem špinavých operací a hybridních hrozeb. Zažíváme je každý den už pět let. Kybernetické útoky, tlak na hranicích, nelegální migranti posílaní přes běloruskou hranici. To je naše každodenní realita,“ popsal sám Kulbergs médiím.
Kvůli zajištění bezpečnosti během volebního víkendu sem do prostřední pobaltské země dokonce dorazila letka čtyř stíhaček Eurofighter Typhoon.
Buď nacionalisti, nebo liberálové
Jeho strana nyní hledá partnery pro vytvoření většinové vlády. Podle Gagunovse může spolupracovat jak s nacionalistickou Národní aliancí, tak s liberálními Progresivními.
Druhé místo ve volbách obsadilo populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě s 13,1 procenta hlasů. Třetí skončila proruská strana Suverénní moc, která získala 11,7 procenta. Přestože proruské síly posílily, podle expertů zůstanou mimo vládní rozhodování.
Žádná zásadní změna
V zahraniční politice proto zásadní změna nehrozí. „Členství v Evropské unii a NATO je pro Lotyšsko dlouhodobou prioritou. Spojená kandidátka stojí za obranou i bezpečností země, takže výrazný obrat neočekávám,“ říká Gagunovs.
Mnohem zajímavější podle něj ale bude domácí politika. Nová vláda bude muset řešit napjatý rozpočet, problémy národního dopravce AirBaltic nebo prodražující se projekt železnice Rail Baltica. V parlamentu navíc zasedne více populistických poslanců, což může komplikovat přijímání zákonů a prodlužovat politické spory.
Volby se uskutečnily při účasti 51,8 procenta voličů, což je nejmenší účast v historii. Podle Gagunovse je to další signál rostoucí nedůvěry části společnosti k tradičním politickým stranám.
Podívejte se na video z lotyšské letecké základny Lielvarde, kde během voleb sídlilo i německé letectvo:
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