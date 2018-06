Rekreační běh se změnil v noční můru. Žena omylem překročila hranici s USA, 14 dní byla ve vazbě

"Standardní postup, který platí pro každého, kdo nelegálně překročí hranici," uvedl americký Úřad celní a hraniční ochrany.

Seattle (USA) - Večerní běh podél západního pobřeží Kanady se pro devatenáctiletou Francouzku proměnil v noční můru. Neúmyslně totiž překročila hranici do Spojených států, kde ji zadržela americká pohraniční stráž. Mladá žena, která u sebe neměla doklady, nakonec strávila dva týdny ve vazbě. Napsal o tom dnes zpravodajský server BBC.

Devatenáctiletá Cedella Romanová, která byla v Britské Kolumbii na návštěvě u matky, se 21. května rozhodla, že si půjde zaběhat na pláž vedoucí k hranici Kanady a USA. Když přišel příliv, zaběhla na nedalekou polní cestu a udělala si fotografii, krátce nato ji ale objevili a zatkli američtí strážníci. Nelegálně totiž překročila hranice a ocitla se ve městě Blaine ve státě Washington.

"Začal mi říkat, že jsem nelegálně překročila hranici, a já mu odpověděla, že to bylo neúmyslné, " řekla Romanová rozhlasové stanici Radio-Canada. "Nenapadlo mě, že mě pošlou do vězení," dodala s tím, že očekávala napomenutí nebo pokutu.

Strážníci ji ale odvezli více než 220 kilometrů na jih do soukromě spravovaného záchytného centra pro imigranty Tacoma Northwest Detention Center ve státě Washington.

V běžeckém oblečení a bez dokladů si Romanová začala pomalu uvědomovat závažnost situace, uvedla BBC. "Řekli mi, abych si sundala osobní věci a všechny šperky, všechno prohledali," uvedla Romanová. "Pak mi došlo, že to je velmi vážné a začala jsem trochu plakat," dodala s tím, že byla držena v místnosti se stovkou dalších lidí. Když jsem viděla, jak byla uvalena vazba na lidi z Afriky a odjinud, kteří se pokusili překročit hranici, uvědomila jsem si svou situaci v souvislostech," řekla mladá žena.

Matka Romanové za ní přišla do záchytného centra a přinesla její pracovní povolení a pas. Americké úřady ji ale odmítly propustit, dokud kanadské imigrační úřady nepotvrdily, že se smí do země vrátit. Nakonec se obě strany dohodly, ale až 15 dní poté, co si dívka šla zaběhat.

Americký Úřad pro přistěhovalectví a výběr cel (ICE) potvrdil, že Romanová byla zadržena a navrácena do Kanady až 6. června. Představitelé imigračních úřadů obou zemí nicméně případ odmítli komentovat, prý z důvodu ochrany soukromí.

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v prohlášení uvedl, že šlo o standardní postup, který platí pro každého, kdo nelegálně překročí hranici. "Pravidla platí pro všechny, i v případě, že dotyčný tvrdí, že hranici překročil neúmyslně," stálo v prohlášení.