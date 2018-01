Mluvil a dojemně plakal na jejím pohřbu. Teď se manžel mrtvé Francouzky sám přiznal, že ji uškrtil

před 1 hodinou

Policie nalezla tělo devětadvacetileté Alexie Davalové loni v říjnu. Nyní zatkla jejího manžela, který se následně přiznal, že ji "nechtěně" uškrtil.

Paříž - Devětadvacetiletou Francouzku Alexii Davalovou někdo loni v říjnu uškrtil a její tělo v lese zapálil. Teď se ukázalo, že vrahem byl zřejmě její manžel.

K činu se sám přiznal poté, co ho v pondělí zadržela policie. Informoval o tom britský zpravodajský server BBC s odkazem na policejní zdroje.

O pět let starší Jonathann Daval při výpovědi uvedl, že manželku "nechtěně" uškrtil poté, co se pohádali. "Řekl, že to byla nehoda a že lituje toho, co se stalo," sdělil pro agenturu AFP jeho právník. Daval nyní čelí obvinění z vraždy a hrozí mu až doživotní vězení.

Původně přitom mezi podezřelými vůbec nebyl. Až toto pondělí vtrhla policie do jeho domu a muže zatkla. Davalovo přiznání je o to více překvapivé, protože po celou dobu vyšetřování dával najevo velký zármutek kvůli smrti manželky.

Sám navíc zalarmoval policii. Loni v říjnu nahlásil, že je manželka nezvěstná. Policistům řekl, že si šla ráno zaběhat po své obvyklé trase a už se nevrátila.

O dva dny později vyšetřovatelé našli její tělo v lese na východě Francie u městečka Gray. Bylo zakryté větvemi a zčásti popálené. Pitva pak ukázala, že ženu někdo uškrtil.

France jogger death: Husband admits killing Alexia Daval https://t.co/PKIUVNjNW9 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 30, 2018

Daval nyní uvedl, že neměl žádného komplice. Zároveň ale podle právníka trvá na tom, že tělo manželky nezapálil.

Při předchozích výpovědích přitom tvrdil, že se s manželkou ostře pohádali den předtím, než zmizela. To mělo vysvětlovat škrábance a kousance na jejích rukách. Podle zdrojů francouzských médií prožíval pár už delší dobu manželskou krizi, protože se Alexii Davalové nedařilo otěhotnět.

Vražda vyvolala smutek i napříč obyvateli městečka Gray, kde pár bydlel. Lidé například zorganizovali několik běhů k uctění památky Davalové. Současně také protestovali proti násilí na ženách.

Jednu z těchto akcí uspořádal i sám Daval. Při smuteční řeči byl viditelně rozrušený a v slzách, napsal britský deník The Guardian.

Policie během několikaměsíčního pátrání po pachateli vyslechla přes 200 lidí. Až do pondělí ale nikoho nezatkla. K Davalovi ji přivedly mimo jiné výpovědi sousedů. Jeden z nich uvedl, že pár odjel v noci před zmizením ženy pryč autem. Otisky pneumatik poblíž místa, kde bylo pak tělo nalezeno, se shodovaly s pneumatikami Davalova auta.