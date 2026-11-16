Skupina mladých Poláků chystala teroristický útok, výbušniny si vyráběli doma

Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok s použitím podomácku vyrobených výbušnin, informovala v pondělí polská média s odvoláním na ministra pověřeného koordinací tajných služeb.
Kromě toho policie zadržela v jedné z varšavských škol 16letého Rusa, který vyhrožoval, že povraždí spolužáky a učitele, uvedl server Onet s odvoláním na policejní komuniké.
„Agenti ABW zadrželi tři polské občany, 16letého a dva 17leté, spojené s mezinárodním neonacistickým prostředím. Dospívající nejen propagovali nacistickou a fašistickou ideologii, ale již podnikali kroky směřující ke spáchání trestných činů teroristického charakteru,“ napsal na sociální síti X ministr Tomasz Siemoniak.
Za zvláště důležité označil zjištění týkající se obou 17letých mladíků, kteří si na sociální síti vyměňovali informace týkající se domácí výroby výbušnin, konstrukce improvizované střelné zbraně a výroby pyrotechnických materiálů k přímému provedení teroristických akcí. Během domovní prohlídky u jednoho z podezřelých agenti zabavili chemikálie, které mohou sloužit k výrobě výbušnin.
Soud oba 17leté poslal do vazby, zatímco jejich 16letého kolegu do ústavu pro nezletilé. Vyšetřování vede prokuratura spolu s ABW, dodal ministr.
Rus vyhrožoval vraždou spolužáků
Polská policie zadržela v jedné z varšavských škol 16letého Rusa, který vyhrožoval, že povraždí spolužáky a učitele. Na základě rozhodnutí soudu byl již mladík umístěn do výchovného ústavu pro mladistvé. Případ je složitý a má více aspektů, uvedl v pondělí zpravodajský server Onet.
O znepokojivém chování žáka informovalo policii ředitelství školy. Policisté mimo jiné zabavili mobilní telefon mladíka, ve kterém nalezli materiály propagující fašismus.
Zjistili také, že mladík na sociálních sítích zveřejňoval snímky, na kterých pózoval s nožem a předměty připomínajícími zbraň. Policie rovněž vyšetřuje podezření, zda nespáchal trestný čin sexuální povahy.
Rodinný soud poslal mladíka na tři měsíce do výchovného ústavu, než rozhodne o jeho dalším osudu.
Tři útoky studentů
Začátkem října na třech školách v Polsku útočili jejich současní nebo bývalí žáci či studenti. Na jedné ze škol mladík smrtelně zranil školnici. Zranění utrpělo ve všech třech případech okolo 15 lidí. Polská policie kvůli tomu začala docházet přímo do škol a zesílila kontroly v jejich okolí.
V sobotu 7. listopadu v centru Krakova mladý Polák, 24letý Michal Oksiński, zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kterým v pondělí v nemocnici podlehl. Ještě před teroristickým útokem v Krakově v bytě své rodiny ve městě Ostrowiec Świentokrzyski zastřelil své rodiče a sestru, uvedla dříve prokuratura.
ABW upozorňuje na rostoucí radikalizaci mládeže, spočívající v postupném posouvání hranic přípustného. „Proto musíme co nejvíce udělat, než násilí přestane být pro někoho abstraktním pojmem a stane se připraveností k činu,“ řekla listu Rzeczpospolita plukovnice Małgorzata Žochowská, která je zástupkyní šéfa ABW.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let
Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.
Šéf Unie sociálních služeb Kubát byl odvolán, skončil i celý výkonný výbor
Předseda Unie sociálních služeb Viktor Kubát byl minulý týden odvolán z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací.
Nejenom VW, také Mercedes-Benz přestal věřit německým továrnám. Ve hře je jejich konec
Mercedes-Benz zastavil veškeré nové investice do svých německých závodů a začal prověřovat možnost jejich uzavření. Vedení automobilky se nedokáže dohodnout s odbory na snížení nákladů na práci. Spor se točí mimo jiné kolem 35hodinového pracovního týdne a snížení nákladů na práci.
Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby
Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.