Skupina 24 států USA chce soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
Trump novou celní sazbu oznámil koncem února. Reagoval tím na rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušil Trumpova předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.
Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě "velkého a vážného" deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.
Uvedenou skupinu tvoří převážně státy vedené demokraty, tedy Trumpovými politickými rivaly. Skupina tvrdí, že nově zavedené clo je rovněž nezákonné. Příslušný zákon má podle ní řešit krátkodobé měnové problémy, nikoli běžné obchodní deficity.
Trump krátce po zavedení nového cla avizoval, že hodlá jeho sazbu v brzké době zvýšit na 15 procent. Americký ministr financí Scott Bessent ve středu uvedl, že toto zvýšení se pravděpodobně uskuteční už tento týden.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Macinka: Vládní letadlo do Ománu nevpustili, tisíce Čechů stále čekají na záchranu
Zmatky okolo toho, zda lidé budou muset za jeden z repatriačních letů platit, se vyjasňují. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) deníku Aktuálně.cz řekl, z čeho se budou lety vyzvedávající občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem platit.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
Spojil je společný nepřítel. Ukrajinci vyšlou pomoc zemím, které ostřeluje Írán
Ukrajinci se rozhodli zemím v okolí Perského zálivu pomoci proti společnému nepříteli. Íránské drony totiž už několik let útočí i na Ukrajině, kam je vypouští Rusko. Své experty i stíhací drony poskytnou výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu
ŽIVĚ Babiše s Okamurou sněmovna nevydala, jejich kauzy ale nespadnou pod stůl
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna Babiše k trestnímu stíhání nevydala. Dolní komora nevyhověla ani soudní žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí.