Zahraničí

Skupina 24 států USA chce soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

ČTK

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.

U.S. President Trump holds press conference following U.S. military strike on Venezuela, in Palm Beach
Americký prezident Donald Trump. Foto: REUTERS
Trump novou celní sazbu oznámil koncem února. Reagoval tím na rozhodnutí nejvyššího soudu, který zrušil Trumpova předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.

Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě "velkého a vážného" deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.

Uvedenou skupinu tvoří převážně státy vedené demokraty, tedy Trumpovými politickými rivaly. Skupina tvrdí, že nově zavedené clo je rovněž nezákonné. Příslušný zákon má podle ní řešit krátkodobé měnové problémy, nikoli běžné obchodní deficity.

Trump krátce po zavedení nového cla avizoval, že hodlá jeho sazbu v brzké době zvýšit na 15 procent. Americký ministr financí Scott Bessent ve středu uvedl, že toto zvýšení se pravděpodobně uskuteční už tento týden.

