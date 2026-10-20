Skryl se na záchodě a začalo peklo. Z toho, co provedl, měl ruský „zrádce“ noční můry

Ruský důstojník Lev Stupnikov více než šest měsíců poskytoval ukrajinským vojákům informace, které jim umožňovaly přesně zasahovat pozice jeho vlastních spolubojovníků. Podle deníku The Wall Street Journal stála tato tajná spolupráce za smrtí více než 300 Rusů. Stupnikov nakonec přešel frontovou linii a vstoupil do Ruského dobrovolnického sboru, který bojuje na straně Kyjeva.
Lev Stupnikov se dostal do širšího povědomí veřejnosti v září 2025. V rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dmytrem Karpenkem tehdy prozradil, že coby ruský důstojník přes půl roku posílal ukrajinským silám souřadnice důležitých cílů. Jeho celý příběh nyní detailně zmapoval americký deník The Wall Street Journal.
Dnes šestadvacetiletý Stupnikov se narodil v Kazachstánu a sloužil u 36. gardové motostřelecké brigády. Na Ukrajinu ho povolali v listopadu 2023. Stupnikov později uvedl, že už během služby na území Ruska dospěl k rozhodnutí, že pokud ho pošlou na frontu, najde způsob, jak se vzdát.
K navázání kontaktu s ukrajinskou stranou mu pomohla jeho matka Taťjana Jancenová, která na něj už dříve naléhala, aby utekl do zahraničí. Přibližně tři měsíce po synově odjezdu na frontu oslovila právě Karpenka, který v té době natáčel rozhovory s ruskými zajatci a nabízel finanční odměnu těm, kteří by byli ochotni pomoci Ukrajincům.
Jakmile se Stupnikov dozvěděl o matčině iniciativě, spojil se s Karpenkem sám. Přes WhatApp mu oznámil, že je připraven spolupracovat a vzdát se. Nabízenou peněžní odměnu odmítl.
Ukrajincům prozradil polohu své jednotky. Ve spánku ho pronásledovaly noční můry
První útok, na kterém se Stupnikov podílel, si vyžádal životy desítek jeho spolubojovníků. Svému ukrajinskému kontaktu poslal souřadnice výcvikového prostoru nedaleko Volnovachy, kde stály seřazené ruské jednotky.
Následný úder raketami HIMARS zabil 68 lidí a dalších 60 zranil. Mezi mrtvými byl také plukovník Gusejn Musajev, velitel 36. motostřelecké brigády. Samotný Stupnikov útok přežil díky tomu, že předstíral naléhavou potřebu odskočit si na toaletu.
Z pohledu Karpenka a jeho sítě informátorů šlo o do té doby nejúspěšnější akci. V následujících měsících Stupnikov předával svému kontaktu rádiové frekvence, polohu jednotek i plány bojových operací. V důsledku toho jeho brigáda rychle přicházela o vojáky. Z důstojníků, kteří s ním původně sloužili v praporu, nakonec zůstal jediný – všichni ostatní padli, utrpěli zranění nebo byli převeleni jinam.
Stupnikov přiznal, že kvůli dlouhodobé spolupráci s Ukrajinci trpěl silnými úzkostmi a v noci se mu zdálo o výbuších, které pomohl způsobit. Pocit viny se snažil potlačit přesvědčováním sebe sama, že všichni zabití byli špatní lidé. S přibývajícími úspěchy ale zároveň rostl jeho strach z odhalení. „Bylo to nepřetržité, nekonečné napětí. Skuteční špioni procházejí výcvikem. Já jsem žádný takový výcvik vůbec neměl,“ řekl.
Útěk na ukrajinskou stranu
V červenci 2024 padlo rozhodnutí o definitivním přechodu na druhou stranu. Pod dohledem ukrajinského dronu se Stupnikov proplížil k ukrajinské průzkumné hlídce a pronesl předem domluvené heslo „obchod s arašídy“. Vojáci mu zavázali oči a odvedli ho na ukrajinské pozice.
Krátce nato za ním přijel Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru, a nabídl mu místo ve své jednotce. Stupnikov původně plánoval začít nový život v jiné zahraniční zemi, nakonec si však vyhodnotil, že coby přeběhlík bude na území Ukrajiny ve větším bezpečí než kdekoliv jinde na světě. Nabídku proto přijal.
S pomocí Ukrajinců se Stupnikovovi podařilo dostat z Ruska svou matku i sestru. Jeho manželka však odejít odmítla.
Podle ruské státní televize RT kvůli Stupnikovově spolupráci s Ukrajinci zemřelo více než 200 ruských vojáků a čečenské speciální jednotky po něm po zveřejnění jeho příběhu vyhlásili pátrání. The Wall Street Journal však odhaduje počet obětí ještě vyšší. Stupnikov se podle deníku mohl podílet na smrti více než 300 mužů. Tato čísla nicméně nebyla nezávisle ověřena.
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