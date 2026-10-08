Skřípnutí mezi Putina a Lukašenka. Země vysílá vojáky na hranici s Kaliningradem

Litva posiluje ochranu hranice s ruskou Kaliningradskou oblastí a nasazuje k ní armádu. Ve čtvrtek ráno tak k enklávě vyrazila rota v počtu asi 100 vojáků. Rozhodnutí přichází v době rostoucího napětí v regionu a po incidentu na lotyšsko-běloruské hranici, který podle Vilniusu ukazuje na možné bezpečnostní riziko. Právě mezi Ruskem a Běloruskem se nejjižnější pobaltská země nachází.
„Posilujeme spolupráci se Státní pohraniční stráží a vyčleňujeme další síly k ochraně státní hranice s Kaliningradskou oblastí. Tato opatření mají přispět k každodenním činnostem pohraniční stráže, pomoci zajistit veřejný pořádek v pohraničních oblastech a posílit spolupráci mezi státními institucemi,“ napsaly ve čtvrtečním prohlášení litevské ozbrojené síly.
Plán hovoří o nasazení jednotky o velikosti roty, která bude hlídat pohraniční oblast společně s důstojníky. V případě potřeby mohou být nasazeny mobilní hlídky, mobilní pozorovací stanoviště a posádky vojenské policie.
„Proces měl začít včera pozdě večer nebo v noci,“ potvrdil ve čtvrtek litevskému veřejnoprávnímu rádiu LRT ministr národní obrany Robertas Kaunas. „Rozkaz musí být proveden okamžitě,“ doplnil s tím, že si skutečnou situaci ještě po konzultaci s armádou ověří.
Podle něj je v současné době dohodnuto nasazení roty o počtu až kolem 100 vojáků. Vojáci by měli na hranici poblíž Kaliningradu zůstat několik týdnů. Záviset to ale bude na konkrétní situaci.
Mobilizace v Rusku
Kaunas zároveň tvrdí, že jedním z důvodů nasazení roty je riziko možné ruské mobilizace. Ruští občané by se před mobilizací mohli snažit uprchnout právě do Litvy.
„Všichni jasně vidíme, že se v Rusku plánuje mobilizace. Je velmi pravděpodobné, že ruští občané před mobilizací uprchnou. V takovém případě mohou uprchnout buď do Polska, nebo do Litvy,“ vypočítává ministr obavy zemí na severovýchodě Evropy.
Zdůraznil přitom, že na hranicích u Kaliningradu nejsou žádné fyzické bariéry, takže k ochraně hranic je nutné využít lidské zdroje. Jiná situace je na hranici s Běloruskem, kde je fyzická ochrana – zeď a plot.
Podle jeho vládního kolegy, ministra vnitra Martynase Katelynase, byla tato opatření přijata v souvislosti s incidentem z tohoto týdne, kdy se skupina migrantů v doprovodu ozbrojených osob pokusila nelegálně překročit lotyšsko-běloruskou hranici.
Nasazení vojenských sil je ale podle ozbrojených sil hlavně preventivním opatřením a běžnou praxí spolupráce mezi státními institucemi.
Hrozba útoku z Ruska
Západní zpravodajské služby nedávno varovaly před náznaky, že se Moskva připravuje na eskalaci a razantnější postup v Evropě, včetně sabotáží.
Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka pak v nedávném rozhovoru s listem The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
Hrozba je vyšší v celé Evropě
Podle pobaltských představitelů, se kterými během nedávné cesty mluvila redakce Aktuálně.cz, ale bezprostřední hrozba ruského útoku nehrozí.
„Neexistuje žádná hrozba akutní vojenské invaze. Vůbec žádná,“ prohlásil v rozhovoru pro deník sebevědomě náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Estonska v USA Jonatan Vseviov.
Hrozba z Ruska pak zůstává podle oslovených expertů vyšší dlouhodobě v celé Evropě, ale na samotném východním křídle se její úroveň v posledních měsících nezměnila.
„Německo je v první linii. Česká republika by mohla být v první linii. Zpravodajské služby naznačovaly, že se něco může chystat i v Itálii nebo Španělsku. Takže Barcelona nebo Boloňa mohou být také v první linii. Myslím si tedy, že nejde jen o naši oblast. Celé NATO by se mělo obávat provokací a tohoto státem podporovaného terorismu, který Rusko provádí,“ uvedl lotyšský exministr obrany Imants Liegis.
Podívejte se na videoreportáž z východního křídla NATO a EU:
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