Skotský parlament odmítl klíčový zákon o brexitu. Hrozí vážná ústavní krize, píší média

před 28 minutami

Verdikt je další nepříjemností pro premiérku Theresu Mayovou, která ohledně zákona o brexitu utrpěla několik porážek ve Sněmovně lordů.

Edinburgh - Skotský parlament v úterý zamítl klíčový zákon britské vlády o odchodu z Evropské unie. Výsledek hlasování sice není právně závazný, ale podle britského tisku by mohl vyvolat vážnou ústavní krizi ve Spojeném království. Vláda premiérky Theresy Mayové může totiž normu prosadit bez ohledu na postoj skotského parlamentu, ale bylo by to poprvé, co by se tak stalo. Takový postup by navíc patrně posílil skotské separatisty.

Úternímu hlasování předcházely měsíce debat o dopadu zákona ukončujícího nadřazenost práva EU nad britskými zákony na samosprávy v jednotlivých částech Spojeného království. Spor se týká článku zákona o brexitu, který upravuje, jakým způsobem budou pravomoci vrácené z Bruselu rozděleny mezi Skotsko a Wales na straně jedné, a vládu v Londýně na straně druhé.

Britská vláda si chce ponechat nad některými oblastmi dočasnou kontrolu, například nad zemědělstvím nebo rybolovem. To se ale skotským a velšským lídrům nelíbí. Návrh kritizují jako snahu britské vlády o uzurpování další moci.

Verdikt skotského parlamentu je další nepříjemností pro Mayovou, která v poslední době utrpěla při hlasování o brexitovém zákonu několik porážek v horní komoře parlamentu, Sněmovně lordů.

Předsedkyně vlády se nyní také snaží vyřešit patovou situaci ve vládě, která nastala kvůli rozdílným názorům ministrů na celní uspořádání po odchodu z bloku.

Britský parlament má o brexitovém zákonu hlasovat už za několik týdnů, a Mayové se tak podle britského tisku krátí čas na to, aby se se Skotskem dohodla. Pokud by své plány prosadila Skotsku navzdory, patrně by to posílilo tamní separatisty, kteří usilují o nezávislost této části Spojeného království.