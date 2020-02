Skotové chtějí odejít z Británie, ukazují poslední průzkumy. Johnson vsadí na rybáře

Když v noci z pátku na sobotu Británie oficiálně opustila Evropskou unii, vlálo ve skotských městech na oslavu brexitu mnohem méně vlajek než v Anglii. A nejen kvůli tomu, že Skotů je méně než Angličanů.

Celkem 62 procent Skotů v referendu před třemi lety hlasovalo pro setrvání v Evropské unii. Zato v Anglii bylo pro jen 46,6 procenta lidí. Nejnovější průzkumy ukazují, že poté co EU přišla o Velkou Británii, není vyloučeno, že Velká Británie přijde o Skotsko.

Agentura YouGov v úterý zveřejnila své šetření, podle kterého by si přálo nezávislost Skotska 51 procent jeho obyvatel. Je to poprvé za pět let, co v průzkumu YouGov převážili stoupenci nezávislosti nad těmi, kteří chtějí zůstat součástí Británie.

Současně zveřejnil svůj průzkum také prestižní deník National. Z něho vyplývá, že samostatnost chce dokonce 52 procent Skotů. A jejich premiérka Nicole Sturgeonová v pátek, v den brexitu, pronesla svůj dosud nejrazantnější projev. Řekla, že Skotové cítí smutek a hněv, ale brzy se do srdce Evropy zase vrátí.

Sturgeonová a její Skotská národní strana (SNP) prosazují nové referendum o nezávislosti Skotska. V tom prvním před pěti lety nakonec 55 procent hlasujících rozhodlo o setrvání ve Spojeném království. Jenže teď skotští politici argumentují tím, že brexitem se situace změnila. Skotsko se ocitlo nedobrovolně mimo Evropskou unii, a proto je nutné nové hlasování.

Jenže aby proběhlo podle zákona, musí s ním souhlasit britský parlament a vláda. Zatím tomu tak není, premiér Boris Johnson referendum o nezávislosti odmítá.

"O Skotsku se teď v Anglii mlčí, ale myslím, že podpora nezávislosti poroste. Rozhodně to nezmizí. Je to další velký problém v brexitem rozdělené britské společnosti," řekla Aktuálně.cz politoložka Madura Rasaratnamová z Londýnské univerzity.

Katalánci jako vzor?

Sturgeonová prohlašuje, že přezkoumá, zda by se nemohlo konat i referendum bez právní závaznosti, které by mohlo vést k vyhlášení samostatnosti. Takové hlasování by nemusel posvětit Londýn. Nové referendum by premiérka chtěla uspořádat do pěti let.

Zároveň lídři Skotské národní strany tvrdí, že nechtějí jít cestou Katalánců. Katalánská vláda vyhlásila v roce 2017 referendum a pak i nezávislost bez souhlasu Madridu. Tento krok ale v Evropě nikdo neuznal.

Bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk řekl tento týden v rozhovoru pro britskou televizi BBC, že Brusel by samostatné Skotsko uvítal s otevřenou náručí, i kdyby nezískalo členství automaticky. Muselo by o něj oficiálně požádat a vést vstupní rozhovory.

Tím rozhněval britského ministra zahraničí Dominica Raaba. "Je to zcela nezodpovědné a neevropské," reagoval ministr.

Johnson sází na rybolov

Skotsko je s Anglií hospodářsky velmi provázané a případné zavedení cel nebo nějakého hraničního režimu by poškodilo skotskou ekonomiku. V případném referendu se tak Skotové budou do značné míry rozhodovat o tom, zda je pro ně důležitější zachovat spojení s Anglií, nebo být součástí jednotného evropského trhu v EU.

Boris Johnson se snaží získat podporu ve Skotsku tím, že nechce rybářům ze zemí Evropské unie povolit volný lov ryb v britských vodách. Značná část úlovku pochází ze skotských pobřežních vod a skotští rybáři si stěžují, že na tom tratí.

Na druhé straně dvě třetiny ryb, které vyloví britští rybáři, směřují na export do Evropské unie.

