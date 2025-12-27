Skotská whisky v úzkých. Oblíbený alkohol drtí Trumpova cla i nižší poptávka

Nejen skotská whisky zažívá krizi. Zisky z prodeje oblíbeného alkoholu za poslední roky neustále klesají. Může za to především Trumpova obchodní válka, která komplikuje život výrobcům nápoje nejen ve Skotsku, ale také ve Spojených státech.
Skotská whisky čelí stále větší nejistotě. Velcí producenti omezují produkci a obávají se budoucnosti. Na vině je nejen Trumpova celní válka, ale také klesající poptávka na jiných trzích. Tato situace donutila k restrikcím ve výrobě i ty nejvýznamnější hráče na trhu.
Spojené státy jsou pro výrobce skotské whisky nejdůležitějším trhem. Právě odtud plyne největší objem zisku z prodeje tohoto oblíbeného alkoholu. V posledním roce ale nákupy v USA upadají. Důvodem jsou cla ve výši 10 procent, která na Velkou Británii uvalila administrativa prezidenta Trumpa.
Pro mnoho Američanů je tak skotská whisky příliš drahá, takže ji nakupují v menším množství, nebo vůbec. Pokud se britské vládě nepodaří vyjednat novou obchodní dohodu, dojde na jaře ke zvýšení cel o dalších 25 procent na všechny single malt whisky. Ty se prodávají za vyšší ceny a tvoří obzvláště důležitou součást exportu do USA, píše britská BBC.
Kate Forbesová, náměstkyně skotského premiéra, uvedla, že škrty v produkci měly „neúměrně velký“ dopad na venkovské ekonomiky. Dále pak varovala před „katastrofálním“ dopadem amerických cel na odvětví, které je jedním z hlavních zaměstnavatelů ve Skotsku.
Skotští producenti reagují omezováním provozu. Například společnost Diageo, největší producent whisky ve Skotsku, plánuje zastavit produkci v jedné ze svých hlavních sladoven nejpozději do poloviny příštího roku.
Prodeje však nestagnují pouze na americkém trhu. K oslabení poptávky dochází i v jiných zemích kvůli pomalému ekonomickému růstu, zvyšování daní a regulacím různého druhu.
Například dodávky skotské whisky do Číny loni poklesly o 31 %, čímž tento trh spadl z pátého na desáté místo. Zemí, kde by se naopak mohl odbyt do budoucna zvýšit, je Indie. S tou britská vláda vyjednává dohodu, která by výrazně snížila cla právě na dovoz lihovin.
Problém mají také američtí výrobci
Trumpova obchodní válka však dopadá také na americké výrobce. Společnost Jim Beam, jeden z největších výrobců americké whisky na světě, zastavila na jeden rok výrobu bourbonu v jedné ze svých palíren v Kentucky.
Může za to opět Trumpova administrativa, která rozpoutala obchodní válku s Kanadou. V reakci na americká cla se Kanaďané rozhodli ve velkém bojkotovat nákup amerického alkoholu, včetně whisky.
Ve většině kanadských provincií si tak ikonické značky, jako jsou Jack Daniel’s nebo Jim Beam, nekoupíte. Jediné dvě provincie, kde je americký alkohol běžně dostupný, jsou Alberta a Saskatchewan.
