Skotská premiérka chce referendum o nezávislosti už příští rok. Bylo by to rozumné, uvedla

před 37 minutami

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová v rozhovoru s BBC uvedla, že nové referendum o nezávislosti Skotska by se mohlo konat na podzim 2018. Nicméně upozornila, že ještě nepadlo konečné rozhodnutí o tom, že se vůbec takové hlasování uskuteční. Sturgeonová už dříve hovořila o možnosti dalšího referenda o nezávislosti v reakci na chystaný odchod Británie z EU, který si podle ní Skotové nepřejí. "Myslím, že to by bylo rozumné datum pro Skotsko, aby uspořádalo takové hlasování," odpověděla Sturgeonová na otázku, zda podzim 2018 je pravděpodobný termín. Dodala, že bude pokračovat v takových krocích, které jsou podle ní správné pro její zemi.

autor: ČTK