Skotové požadují nové referendum o nezávislosti. Londýn je proti

Skotský parlament schválil v úterý usnesení, v rámci kterého vyzývá k uspořádání nového referenda o nezávislosti tohoto regionu. Usnesení podpořila Skotská národní strana (SNP) a Zelení, ostatní strany byly proti. Londýn však již dal najevo, že o novém referendu jednat nechce, píše agentura AFP. V roce 2014 obyvatelé Skotska nezávislost v hlasování odmítli.
Skotský parlament ve svém usnesení vyzval vládu v Londýně, aby umožnila uspořádání referenda o nezávislosti. V roce 2022 totiž britský nejvyšší soud určil, že britská vláda musí s uspořádáním referenda souhlasit, aby bylo platné. Skotští poslanci vládu vyzvali, aby skotskému parlamentu předala pravomoc hlasování uspořádat.
„Britská vláda nepodporuje ani nezávislost (Skotska) ani uspořádání nového referenda,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí britské vlády. Referendum naopak chce skotský premiér John Swinney ze SNP, podle kterého by mělo konat do roku 2029.
Po květnových volbách nemá SNP, která myšlenku nezávislosti Skotska prosazuje, v místním parlamentu většinu. Obsadila totiž 58 ze 120 křesel. Dnešní usnesení ale podpořili i Zelení, díky čemuž dostalo 72 hlasů. Proti bylo 55 poslanců.
Referendum o nezávislosti se v roce 2014 konalo i se souhlasem Londýna. Tehdy 55 procent skotských voličů hlasovalo proti odtržení od Británie.
