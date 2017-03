Skotští poslanci kvůli útoku před parlamentem odložili debatu o referendu o nezávislosti

před 22 minutami

Skotští poslanci ve středu přerušili diskuzi, po které se mělo hlasovat, zdali se zahájí kroky k vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska na Velké Británii. K hlasování mělo dojít kolem 18:30. Kvůli incidentu u budovy parlamentu v Londýně byla však debata přerušena. Skotský parlament rovněž z preventivních důvodů zvýšil bezpečnostní opatření.

Edinburgh - Skotský parlament ve středu přerušil debatu, která měla vyústit v hlasování o výzvě k vypsání dalšího referenda o samostatnosti tohoto britského regionu. Důvodem je incident u budovy parlamentu v Londýně, který zatím policie hodnotí jako teroristický čin. Informovala o tom agentura Reuters.

Původně se očekávalo, že skotští zákonodárci zahájí hlasování v 18:30 SEČ. V návaznosti na incident v Londýně skotský parlament zatím zvýšil bezpečnostní opatření.

"Přestože žádné informace nenasvědčují tomu, že by Skotsko, Edinburgh či skotský parlament byly v ohrožení, zvýšili jsme z preventivních důvodů bezpečnostní opatření u skotského parlamentu," stálo v prohlášení skotského parlamentu.

Skotská regionální premiérka Nicola Sturgeonová věří, že londýnská vláda ignoruje fakt, že Skotové v loňském referendu o brexitu převážně hlasovali pro setrvání v EU. V úterý se proto se obrátila na skotské poslance s žádostí, aby zahájili kroky k vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska na Británii na konec letošního či začátek příštího roku.

Britská premiérka Theresa Mayová naopak uvedla, že kvůli jednáním o podmínkách odchodu Británie z EU, neboli brexitu, není pro hlasování o odchodu Skotska z Británie "vhodná chvíle".

Pokud by skotští zákonodárci hlasovali ve prospěch výzvy k vypsání dalšího referenda o samostatnosti, byl by však nutný souhlas londýnského parlamentu, rozhodnutí by se totiž týkalo ústavních záležitostí.

Ačkoliv Mayová možnost dalšího hlasování o skotské nezávislosti zcela nevyloučila, uvedla, že bude bojovat za setrvání Skotska ve Spojeném království. Podle nejmenovaného zdroje z britské vlády by mohla jednání o brexitu a současně o možnosti odchodu Skotska z Británie roli Mayové oslabit.

autor: ČTK