Škorpión, kalašnikov i brokovnice. Italská policie našla při kontrole auta malý zbrojní arzenál

Italská policie při rutinní silniční kontrole vozu, který do země přijel ze Slovinska, nalezla několik zbraní: šest útočných pušek kalašnikov, dva samopaly Škorpión vzor 61, pistole, brokovnici se zkrácenou hlavní, mířidlo na odstřelovací pušku a munici. Informovala o tom agentura ANSA. Pronajatý vůz se švýcarskou poznávací značkou mířil podle policie do Barcelony. Policisté ho zastavili ve městě Gorizia u hranic se Slovinskem. Poté co muži zákona nalezli v řidičově tašce dvě pistole Beretta, prohledali celé auto. Několik dalších zbraní našli v náhradním kole, jiné ve skrýši pod zadním sedadlem. Řidiče, 52letého občana Bosny a Hercegoviny, policie zatkla.

autor: ČTK | před 2 hodinami