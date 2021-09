"Stromy potřebují pomoct." Skoro třetině druhů hrozí vyhynutí, varuje studie

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl činit 376,6 miliardy korun. To je o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu rozpočtu z letošního června. Vyplývá to z návrhu, který poslalo ministerstvo financí vládě. Příjmy ministerstva financí v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Do návrhu byly podle ministerstva promítnuty změny, které se týkají aktualizace daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení na základě srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí. Úřad dále v materiálu aktualizoval očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie, příjmů na financování projektů Finančních mechanismů EHP/Norska, z nového nástroje Facilita na podporu oživení a odolnosti. Změny ministerstvo také provedlo na základě úpravy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol na základě jednání s jednotlivými ministry.