„Skoro celý napsaný AI.“ Román kanadského spisovatele vyloučili z prestižní ceny

Prestižní francouzská literární Goncourtova cena vyloučila ze svého soutěžního seznamu román C’était ça ou mourir (Buď to, nebo zemřít) kvůli podezření, že byl napsán za použití umělé inteligence (AI). Toto tvrzení autor díla, kanadský spisovatel Thélyson Orélien, odmítl. Podle vedení ceny je však pravděpodobné, že velká část díla vznikla za použití AI.
Vedení ceny poukázalo na to, že kanadský spisovatel narozený na Haiti čelil podezření z plagiátorství. Podle prohlášení „analýzy výzkumníků a novinářů hodných důvěry ukazují na to, že C’était ça ou mourir od Thélysona Oréliena je se vší pravděpodobností z velmi velké části výsledkem umělé inteligence“.
Vedení ceny uvedlo, že chce chránit její integritu. Vyloučením románu chce také dát najevo, že nepodporuje tvorbu literárních textů za použití AI.
Účet na síti X Balance ton Claude v pondělí uvedl, že podle analytického programu Pangram je román „skoro celý napsaný umělou inteligencí“. To však Orélien i jeho francouzští a kanadští vydavatelé odmítají.
K účtu se v pátek přihlásil komentátor deníku Le Figaro Samuel Fitoussi, podle kterého se jedná o „kolektivní projekt“ i dalších lidí.
Fitoussi své počínání vysvětluje mimo jiné obavami, že by umělá inteligence mohla nahradit lidskou literární tvorbu. Chce tedy, aby čtenáři věděli, zda texty, které se jim nabízí k četbě, vytvořil člověk či umělá inteligence.
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