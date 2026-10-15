Skončili jsme. „Zrazený" Zelenskyj se vzepřel Trumpovi, stanovil mu jasnou podmínku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitvrdil vůči Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro deník Financial Times kritizoval jeho vstřícnost vůči Moskvě a oznámil, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie. Zároveň stanovil podmínku, za níž je ochoten údery opět zastavit.
„Zákaz útoků na rafinerie padl. Skončili jsme,“ prohlásil Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník Financial Times (FT) v reakci na energetické příměří, které o víkendu vyhlásil americký prezident.
Ukrajinský lídr zároveň neskrýval rozhořčení nad Trumpovou ochotou uzavírat obchodní dohody s Moskvou i nad zjevnými sympatiemi šéfa Bílého domu k Vladimiru Putinovi.
„Otevřeně a hlasitě říká, že takové lidi má rád a váží si jich,“ řekl Zelenskyj. Trump podle něj obdivuje vůdce, kteří dokážou zůstat u moci „20, 30 nebo 40 let“, protože to značí jejich sílu.
Trumpovu výzvu, aby odstoupil z prezidentského úřadu, pak ukrajinská hlava státu označila za rétoriku, která ve výsledku pouze dodala odvahu Kremlu.
Nejhlubší rozkol od hádky v Bílém domě
Slova ukrajinského prezidenta jsou dalším veřejným projevem jeho rostoucí frustrace. Vztahy mezi oběma státníky se v posledních dnech propadly na nejhorší úroveň od jejich nechvalně proslulé potyčky v Bílém domě z února 2025.
Současnou roztržku odstartoval krok americké administrativy z minulého týdne, kdy Washington oznámil výjimku ze sankcí umožňující Rusku dodat na světové trhy dalších 300 tisíc tun nafty. Podle CNN tak Trump učinil ve snaze zmírnit růst cen pohonných hmot před nadcházejícími volbami do amerického Kongresu.
V sobotu pak šéf Bílého domu prohlásil, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. O den později nečekaně oznámil, že Rusko i Ukrajina souhlasily s okamžitým energetickým příměřím – což zjevně překvapilo obě válčící strany.
Zelenskyj vysvětlil, že Kyjev útoky na tři dny skutečně pozastavil, aby vyhověl požadavkům USA. Navzdory tomuto kroku však podle něj Kyjev přestal dostávat upozornění od Spojených států o vypálení ruských balistických raket a Rusko nadále v úderech na ukrajinskou síť pokračovalo.
Ve středečním rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem Zelenskyj na otázku, zda se cítí být zrazen, odpovídal stroze: „Ano.“ Ropnou dohodu označil za snadné vítězství Kremlu a dodal, že je mu líto, že Ukrajina přichází o silného partnera.
Zelenskyj má podmínku pro zastavení útoků
Zelenskyj pro FT také poukázal, že Ukrajina zaznamenala zpomalení internetového připojení pro vojenské účely prostřednictvím služeb poskytovaných Američany. „Není to technická záležitost, je to o vůli,“ řekl ukrajinský prezident ohledně připojení k internetu.
Americký miliardář Elon Musk k tomu podotkl, že jeho služba Starlink slouží především civilním účelům, zatímco vojenský systém Starshield plně podléhá kontrole americké vlády. Ve středu bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov uvedl, že přístup ke Starlinku se obnovuje. Zároveň však vyzval k úplnému zrušení rychlostního limitu.
Na otázku FT, zda by byl ochoten údery na ruské rafinerie znovu pozastavit, odpověděl Zelenskyj, že by tak učinil jen výměnou za větší dodávky střel do protivzdušného systému Patriot. To je podle něj „minimum“, které požaduje.
„Najdeme z toho cestu ven,“ řekl Zelenskyj ke všem sporným bodům a zdůraznil, že Spojené státy pro Ukrajinu i tak zůstávají zásadním partnerem.
Ukrajinský prezident se ve středu v Londýně setkal s Andym Burnhamem a britským králem Karlem III. Ve čtvrtek má vystoupit před představiteli členských států Evropské unie v Bruselu.
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