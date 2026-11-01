Skončí slaninové lupínky? Výrobci se bojí nařízení EU

Výrobci chipsů a dalších produktů s „masovou příchutí“ se obávají, že jejich výrobky zasáhnou nová evropská pravidla. Ta totiž vyhrazují vybrané názvy spojené s masem pouze výrobkům živočišného původu. Objevují se tak obavy, že pokud se předpisy nezmění, z regálů by mohly v budoucnu zmizet například bramborové lupínky s příchutí slaniny, pečeně nebo steaku.
Nová pravidla Evropské unie mají především zabránit tomu, aby se vegetariánské a veganské alternativy označovaly názvy jako slanina, steak nebo kuřecí maso. To by totiž podle zastánců omezení mohlo mást spotřebitele.
Podle výrobců slaných pochutin ale nyní není jasné, zda se omezení nevztahuje také na potraviny, jejichž název odkazuje pouze na chuť.
Na problém upozorňuje Evropská asociace výrobců slaných pochutin (ESA). Zastupuje například německou společnost Intersnack, která vlastní v Česku oblíbenou značku bramborových chipsů Bohemia Chips, i společnosti PepsiCo a Lay’s.
Asociace se obává, že střet několika právních předpisů a nejasné formulace mohou nechtěně zasáhnout také pochutiny, které se nikdy nevydávaly za maso – například lupínky s masovými příchutěmi, upozornil bruselský server Politico.
Co může vést k zákazu
„Názvy spojené s masem v popisu příchutě by mohly spadat do působnosti pravidel,“ popsal problém pro server Olivier Devaux z ESA. Upozornil na právní nejistotu, kterou předpisy výrobcům přinášejí, a vyzval k vyjasnění, jak se mají na pochutiny s masovými příchutěmi vztahovat.
Asociace chce, aby EU vyjasnila, jaké předpisy se na tyto výrobky vztahují. Podle její právní analýzy jsou v tomto případě ve vzájemném rozporu tři unijní předpisy: nařízení o informacích o potravinách pro spotřebitele, nařízení o aromatech a pravidla zakazující používání některých názvů pro rostlinné alternativy masa. Není přitom jasné, „který z nich má přednost“, uvedl Devaux.
ESA proto požaduje, aby unijní pravidla výslovně povolovala používat názvy spojené s masem tam, kde označují pouze chuť výrobku, nikoli jeho složení nebo druh. Výjimka by se měla vztahovat na slané pochutiny, omáčky a kořenicí směsi.
Takovou změnu navrhl německý europoslanec Stefan Köhler spolu s dalšími třemi poslanci Evropské lidové strany. Podle Köhlera spotřebitelé chápou podobné výrobky jako něco odlišného od masa i jeho náhražek.
„Dává to smysl“
Podle Devauxe se politici, s nimiž asociace jednala, domnívají, že navrhovaná výjimka „dává naprostý smysl“.
V rámci změn pravidel, které byly oznámeny v květnu, se zákonodárci EU zabývali zákazem používání názvů spojených s masem pro výrobky, které maso neobsahují. Mezi navrhovanými chráněnými názvy jsou mimo jiné slanina, hovězí maso, žebra, kuřecí maso a kuřecí křídla.
Nařízení stanovuje ochranu také pro výraz „maso“, který definuje jako „jedlé části zvířat“.
Nařízení vstoupilo v platnost 18. srpna 2026, samotná pravidla pro vyhrazené názvy se však mají začít uplatňovat až 19. srpna 2029. Pokud se výrobcům nepodaří prosadit výjimku pro příchutě, budou muset řešit, zda se omezení dotkne také jejich výrobků.
Mohlo by vás zajímat: „Vučić je pryč!“ skandují Srbové v ulicích. Po volbách vypukly oslavy
ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než 100 dronů.
NATO musí zrychlit vývoj, tvrdí šéf technologické firmy. Pracuje na významném systému pro drony
Země NATO musí výrazně zrychlit vývoj a zavádění vojenských technologií, jinak v případném konfliktu neobstojí. Zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že technologie mohou zastarat během pár měsíců a rozhodující je schopnost reagovat na změny na bojišti. Řekl to Gui Wainwright, šéf britsko-ukrajinské společnosti Occam Industries, která vyvíjí software pro autonomní bezpilotní prostředky.
„Nejbizarnější.“ Lehečka sám nevěděl, co se to stalo, lekl se i komentátor
Další jízda Jiřího Lehečky. Český tenista si letos už potřetí zahraje finále na okruhu. V neděli může na „pětistovce“ ve švýcarské Basileji získat svůj třetí a nejcennější titul kariéry, dosud totiž triumfoval dvakrát na úrovni ATP 250. V sobotním semifinále odklidil z cesty skvěle hrajícího Němce Jana-Lennarda Struffa, přemožiteli Novaka Djokoviče nevídaným způsobem utekl z mečbolu.
Nečas přispěl v NHL dvěma body k výhře Colorada, Pastrňák překonal Bergerona
Martin Nečas přispěl v sobotním utkání NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Calgary a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. David Pastrňák pomohl v odpoledním zápase Bostonu jednou brankou k vítězství 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců.
FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje
Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy dolarů (137,5 miliardy korun) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl v sobotu pozdě večer americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters.