Škola z legendárního seriálu přichází o studenty. Škodí jí imigrační kontroly

Kalifornská střední škola Alexander Hamilton Senior High School, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 90210, má potíže. Jednak jí ubývá studentů, jednak se potýká s růstem nákladů, napsala v úterý agentura Bloomberg. Před pandemií nemoci covid-19 ji navštěvovalo skoro tři tisíce studentů, v současné době jich je zhruba dva tisíce.
Škola v západním Los Angeles, která má 90 let starou měděnou zvonici pokrytou zelenou patinou, je názorným příkladem řady problémů, s nimiž se potýká školský obvod Los Angeles Unified School District (LAUSD).
Školu přitom navštěvovala řada osobností, jako je herečka Rita Hayworthová z éry zlatého věku Hollywoodu, hvězda filmu Transformers Shia LaBeouf, dcera boxera Muhammada Aliho nebo starostka Los Angeles Karen Bassová.
Za největší chloubu této vzdělávací instituce lze možná považovat skutečnost, že se v ní natáčel původní seriál Beverly Hills 90210. Není to ale jediná lokalita, která filmařům posloužila. Exteriéry, které divákům asi utkvěly v hlavě nejvíce, se natáčely na škole Torrance High School, kousek od Los Angeles.
Trend postupného poklesu počtu studentů se nepodařilo zvrátit ani prostřednictvím vyhledávaných specializovaných programů zaměřených na scénické umění a hudbu. Suterén jedné z budov se při dešti zaplavuje, zatímco projekt modernizace zhruba za 400 milionů dolarů (přibližně 8,4 miliardy Kč) nabírá zpoždění, uvedla zástupkyně místní komunity Jsané Tylerová.
„Jsem tu už dvanáctým rokem, takže sleduji, jak počet studentů rok od roku klesá,“ uvedla Tylerová. Specializované programy jsou „jediná věc, která nám pomohla udržet počet studentů“, dodala.
K tomuto stavu přivedla školu i celý školský obvod řada problémů. Krize je patrná i z dokumentů k dluhopisům v objemu 222 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy Kč), které vydává školský obvod LAUSD - prázdné učebny a klesající příjmy.
Nové kolektivní smlouvy školám zvyšují náklady. Dále jsou to lesní požáry, které poničily školní budovy, anebo zpřísňování imigračních kontrol, což může odradit další studenty od návštěvy škol. Pak je tam vyšetřování, které vede FBI a které zasáhlo vedení školského obvodu. A v neposlední řadě hrozba zásahu zvenčí, protože představitelé okresu Los Angeles varují, že školskému obvodu by mohly už v listopadu 2027 dojít peníze.
Tyto problémy dostaly školský obvod LAUSD pod finanční tlak, který doléhá na školské obvody napříč Spojenými státy. Klesající počet studentů a konec podpory poskytované za pandemie nutí školské systémy propouštět a zvažovat uzavírání škol. Rostoucí náklady na zaměstnance a další výdaje pak zatěžují rozpočty.
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